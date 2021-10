Sin Maxi Rescia, con varios lesionados, y con los mundialistas recién llegados. A pesar de los contratiempos y de haber perdido a un hombre clave como Esteban, Diego Ríos Gayoso (Lugo, 1984) ve al Levante UD FS capacitado para volver a estar entre los mejores equipos en todas las competiciones.

Vuelve la Liga, y lo hace a domicilio ante Valdepeñas, rival al que se ganó para meterse en la final histórica de Liga y billete a Champions. ¿Buenos recuerdos, no?

Son plantillas diferentes y momentos diferentes de temporada. El momento más importante fue el del año pasado, fue así, y seguro que habrá muchas ganas de volver a encontrarnos. Y hay muchas cosas de aquella eliminatoria que tenemos que mantener para conseguir los puntos.

Tres refuerzos, pero Álex lesionado de larga duración. ¿El equipo ha mejorado con estas altas y bajas lo suficiente para otra competición más como la Champions?

Siendo sinceros, el año pasado la realidad es que hicimos una temporada muy por encima de lo que esperaba todo el mundo, y llegamos a una final de Liga que es lo más difícil de conseguir, aparte de que fuimos muy regulares toda la temporada en todas las competiciones. Debemos mantener ese nivel de exigencia, concentración y ganas de poder alcanzar estos objetivos, pero con los pies en el suelo. Está la Liga de Campeones, con una primera eliminatoria que nos hace mucha ilusión pasar. Pero tenemos prácticamente el mismo número de jugadores.

Las lesiones no le han dado tregua y han perdido a su máximo goleador Esteban, que se ha marchado a la Liga rusa

Para mí es muy importante la pérdida de Esteban, nos metió 30 y pico goles, pero también defendía y jugó un minutaje alto, y hemos tenido la desgracia que Álex García que iba a ocupar su posición se ha lesionado. Además, pudimos hacer una pretemporada muy larga con toda la plantilla, y este año no ha sido así. No solo son los tres internacionales que estaban fuera, que Maxi aún no ha llegado. Todas las desgracias que no tuvimos el año pasado, y ahora tenemos un cuadro: Maxi no ha llegado, Toro, Gallo, Alex y Usín lesionados. No hemos sido regulares en la pretemporada, en el día y día, y creo que nos va a costar más, sobre todo arrancar la temporada.

¿Han echado mano del filial?

El filia y el juvenil nos han echado un cable toda la pretemporada, pues a cada amistoso solo hemos podido acudir con 6 de la primera plantilla. El año pasado estuvimos muy fuertes desde el inicio, mantuvimos la regularidad hasta el último mes en Liga y volvimos a estar muy bien en playoff. Este año la idea es ir en una línea progresiva, un poco peor al principio, pero llegar con garantías al final. Sobre todo por no tener regularidad de entrenamientos.

Y con el cansancio acumulado de Rescia, Hamza y Tolrá por el Mundial. ¿Supone un orgullo que hayan llegado tan lejos, a cuartos y Rescia a la final?

Fue una pena la final con Maxi, pero este jugador nos da eso mismo a nosotros, lo que contagia a su selección a nivel competitivo, de no dar por perdido cada balón, es muy importante en este sentido, nuestro capitán. España con Marc Tolrà debió pasar de cuartos de final, y Hamza fue una de las sorpresas con Marruecos. A los dos últimos los tenemos aquí ya, vienen en buena forma pues vienen de una preparación de un Mundial.

El liston está bastante alto con esa final de liga y semifinales en las otras dos competiciones. ¿Cuál es la exigencia que les pide el club?

El objetivo es estar en todos los eventos. En Champions tenemos muchas esperanzas de pasar esa primera eliminatoria y ver qué nos encontramos en la segunda. Y cuando lleguen los momentos importantes a partir de marzo estar a un nivel bueno para poder disputar las eliminatorias de Copa de España, y las de Copa del Rey. Además en una Liga que encima todos los equipos de arriba han mejorado han fichado bien y ahora tienen mejores plantillas.

¿Los favoritos van a ser los mismos, o la nómina se ha ampliado?

El Inter se ha reforzado, con más profundidad de banquillo; el Barça ha cambiado plantilla ha llegado Pito, un referente en la Liga; ElPozo tiene mejor plantilla que el año pasado, con jugadores decisivos como Gadeia y Taynan más Mati Rosa; Jaén se ha reforzado muy bien; Valdepeñas con cinco o seis jugadores de un nivel alto; Palma un poco diferente pero tiene plantilla para todo… Creo que todos han mejorado mucho. Nosotros la gran baza que tenemos es que ya tenemos el trabajo hecho del año pasado con una amplia parte de la plantilla.

En nada llega la Champions, con una primera fase en la que pasan tres de cuatro...

De cuatro pasan tres, nos tocó el Barça en el sorteo (ríe), otro el lituano organizador, y otro bielorruso. Esa eliminatoria queremos pasarla y estar en la segunda. Aún quedan tres semanas.Ahora estamos más preocupados por recuperar a gente y alcanzar un nivel competitivo alto, y tener en cuenta que hay que ir sacando puntos en Liga para no tener urgencias de entrar en Copa.

¿Será complicado empezar con siete victorias seguidas como hace un año?

Hace un año eran seis jugadores nuevos y necesitábamos un proceso, pero tuvimos una pretemporada larga y empezó todo muy bien con esas 7 victorias. Ahora va a ser muy complicado, hay que intentar sacar puntos y tener una primera vuelta un poco más tranquila en la fase final. Ahora mismo estamos preocupados. Así como el año pasado te diría que tengo unas sensaciones de la hostia porque veía al equipo que había algo, ahora mismo estamos más tristes por la situación, pero la temporada es muy larga.

¿Esperáis un año más tranquilo sin parones por la Covid?

Es una desgracia para el mundo y el deporte. Nosotros tuvimos 7 jugadores más 4 del staff técnico. Nos vino bien que fuéramos tantos, luego había menos probabilidad y nos ayudó. Espero que el factor Covid este año no exista