El Levante UDFS sumó su primera victoria del curso, que le permite situarse provisionalmente en la sexta posición, tras ganar al Burela FSeste martes (5-3) en el Municipal de Paterna, en partido adelantado de la cuarta jornada de Liga, debido al debut de los valencianos en la primera fase de la Liga de Campeones. El otro representante español en Champions, el Barça, ganó al Real Betis (4-1) y se sitúa líder provisional.

Los de Diego Ríos hicieron bueno el empate ante el Cartagena del pasado viernes, cuando se esfumó la victoria en el último minuto, con una remontada de la mano de un Rivillos especialmente acertado, y autor de tres goles de los cinco goles de su equipo.

Ausente ante Cartagena por el nacimiento de su segundo hijo, el madrileño resultó providencial para darle la vuelta en el segundo tiempo a un marcador en el que los gallegos se adelantaron con el madrugador tanto de Iago Míguez (m. 4) y el de Quintela (m. 15), este réplica del de Hamza (m. 14). No obstante, Rivillos llevó el empate al descanso (m. 19), y luego nada más reanudarse el encuentro, adelantó con un golazo por primera vez a los valencianos, dando al partido otra cara, con Raúl Jiménez erigido en salvador bajo palos al frustrar claras ocasiones de Renato, Quintela y Levi, entre otras. El joven meta había entrado en sustitución de Fede, que tuvo que ser atendido en la primera mitad tras recibir un fuerte balonazo.

Roger acarició el cuarto tras una recuperación y una conducción de Hamza, que le dio un pase perfecto, con el Levante en inferioridad por la segunda amarilla de Rubi. Pero fue Maxi Rescia quien abrió diferencias en el minuto 32, en los mejores momentos del cuadro local, que rozó el quinto con un zapatazo de Rivillos que Edu desvió a córner. En el 34, Iago Míguez recortó (4-3), pero Rivillos en el 36 no fallo de penalti para prácticamente sentenciar con el tercero de su cuenta particular. El 5-3 ya no se movió. El Levante supo resistir al juego de cinco de su rival.

Ficha técnica:

Levante UDFS: Fede, Maxi Rescia, Rubi Lemos, Hamza, Pedro Toro -cinco inicial-, Juanjo, Marc Tolrà, Pachu, Araça, Raúl Jiménez, Rivillos y Roger.

Burela FS: Edu, Isma, Iago Míguez, Renato, Pitero -cinco inicial-, Lucho, Wanderson, Levi, Quintela y David Pazos.

Goles: 0-1, 4’:Iago Míguez, 1-1, 14’:Hamza, 1-2, 15’:Quintela. 2-2, 19’:Rivillos. 3-2, 22’:Rivillos. 4-2, 32:Maxi. 4-3, 34’:Iago Míguez. 5-3, 36:Rivillos (p).

Árbitros: Gemelos Centeno Bono. Amarillas a Pedro Toro, Tolrà, Raúl Jiménez y Rivillos por el Levante UDFS, y a Edu,Wanderson y Quintela, por el Burela FS. Doble amarilla al granota Rubi Lemos, expulsado en el minuto 29.