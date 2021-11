A tres partidos de disputar la Final Four de la Champions. Ese es el escenario que tiene el Levante UD FS por delante en su intento de hacer historia en su primera temporada en la máxima competición europea del fútbol sala.

Tras superar la Main Round como segundo clasificado, el Levante UD FS ha conocido este miércoles el que será su grupo de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League. El conjunto dirigido por Diego Ríos se medirá en Portugal del 30 de noviembre al 5 de diciembre al anfitrión SL Benfica (Portugal), al Haladas VSE (Hungría) y al Uragan Ivano-Frankivsk (Ucrania).

Un grupo complicado, pero en el que no se cruzará ni con el vigente campeón de la competición ni con el subcampeón, ya que el Sporting CP de Portugal está en el grupo B y el Barcelona ya fue rival en la primera fase y no podían volver a coincidir, cayendo así en el grupo C.

Cabe recordar que en la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League avanzará únicamente el primero de cada grupo, que lograría así uno de los cuatro billetes para la Final Four de la Champions League, prevista para el 28 o 29 de abril y el 30 de abril o el 1 de mayo, a disputar en una sede aún por confirmar.

El cuadro completo del sorteo es el siguiente:

GRUPO A:

Kairat Almaty (Kazajistán)

ACCS Asnières Villeneuve 92 (Francia)

Viten Orsha (Bielorrusia)

MFK Tyumen (Rusia y anfitrión)

GRUPO B:

Sporting CP (Portugal y anfitrión)

MFK Sinara Ekaterinburg (Eslovenia)

MNK Olmissum (Croacia)

Zvv Hovocubo (Países Bajos)

GRUPO C:

FC Barcelona (España)

SK Plzen (República Checa y anfitrión)

FP Halle-Gooik (Bélgica)

Futsal Klub Dobovec (Eslovenia)

GRUPO D: