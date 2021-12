Antes de dar paso a 2022 son muchos los que hacen balance de lo sucedido en 2021, y entre ellos la Liga Nacional de Fútbol Sala no ha querido hacer una excepción a la hora de elegir los mejores goles del año, aunque quizá con un cifra demasiado corta, pues solo ha elegido cinco de una temporada que ha sido inolvidable para el Levante UD FS, con el subcampeonato de Liga, semifinalista en Copa de España y Copa del Rey, y a un paso de alcanzar la Final Four en su debut en la Liga de Campeones. A pesar de ello, el conjunto de Diego Ríos es protagonista en dos de los cinco mejores goles del año elegidos por la LNFS, ambos en el podio, aunque no a su favor, pues en ambos es Fede el que tiene que sacar el balón de su portería. Y eso que en varias ocasiones, goles granotas han estado entre los cinco mejores de algunas jornadas, y sus jugadores en el quinteto ideal.

En tercer lugar está el 2-3 con el que Bermusell recortaba distancias en la remontada con la que el Industrias Santa Coloma (5-3) se cobraba hace un mes la revancha del asalto de los granotas en su anterior visita a su cancha. Y en el segundo cajón del podio está el del barcelonista Dyego con el que abrió el marcador en Paterna, en el segundo encuentro de la final de los playoffs por el título, con el que los blaugrana equilibraron la serie (3-4) después de que los de Diego Ríos hubieran ganado en el Palau. Completan los cinco mejores goles el 4-3 de Rafa Santos con ElPozo Murcia ante el Betis en quinto lugar, el 1-0 de Javi Mínguez con el Jimbee Cartagena al Xota en cuarto lugar, y el empate (1-1) de Catela con el Viña Albali Valdepeñas ante ElPozo Murcia, el mejor de todos ellos.