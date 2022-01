Este miércoles arranca la Eurocopa de los Países Bajos, que se disputará hasta el próximo 6 de febrero, y que está marcada por Ómicron y por partidos a puerta cerrada al menos durante la primera semana de competición, hasta el día 25. La primera fase del torneo, con 16 selecciones, entre ellas España, comienza el miércoles en Holanda en medio de la preocupante situación de la pandemia del coronavirus y su nueva variante Ómicron.

Las medidas actuales contra la COVID en los Países Bajos obligan a realizar los eventos deportivos a puerta cerrada hasta el 25 de enero. Las medidas COVID actuales en Países Bajos, que prohíben a los espectadores asistir a eventos deportivos, se extienden hasta el 25 de enero, aunque podrían prorrogarse por las autoridades y acabar afectando a todo el campeonato.

Esta edición de la Eurocopa es la primera desde que el evento dejó de ser bienal con doce selecciones para pasar a jugarse cada cuatro años por 16 naciones, con Holanda como anfitriona en esta ocasión, y que jugará el partido inaugural ante Ucrania en el Ziggo Dome de Ámsterdam, que tendrá sus 10.500 asientos completamente vacíos.

Del 19 al 29 de enero se disputará la fase de grupos, también en la Martini Plaza de Groningen. Los dos primeros de cada grupo pasarán a cuartos de final, que se jugarán del 31 de enero al 1 de febrero. Las semifinales se jugarán el 4 de febrero y dos días después la final.

España está entre las favoritas como siempre desde 1996. No en vano, en 2018 fue la cuarta vez en once ediciones que se quedó sin conquistar el trofeo. Y siempre logró reconquistarlo en las ediciones siguientes a las tres que no lo alzó. Su gran rival será Portugal, defensor del título y campeona del mundo, aunque no tendrá a Ricardinho, pero sí otras estrellas. Tampoco se puede descartar a Rusia y a Kazajistán.

La selección española, sin jugadores del Levante UD FS pero sí con el exgranota Esteban Cejudo, está encuadrada en el grupo D junto a Azerbaiyán, Georgia y Bosnia Herzegovina. Los de Fede Vidal debutarán en la primera fase el sábado 22 ante Bosnia (17:30 horas), y repetirá el 26 contra Azerbaiyán (20:30 horas) y el 28 ante Georgia (17:30 horas), todos ellos en Groningen. La competición podrá seguirse por Teledeporte.