El Levante UD FS arrancó la semana del doble enfrentamiento ante Viña Albali Valdepeñas con una derrota por la mínima (3-2)en los octavos de final que elimina a los granotas, semifinalistas el pasado año tras noquear precisamente a los manchegos en cuartos de final (8-1). Y ello a pesar de que el conjunto azulón, segundo clasificado en la Liga, ha perdido en este mercado de invierno a dos de sus pilares, Chino y Catela, que se han marchado a la liga rusa. El Levante UD FS buscó el empate hasta el último segundo con portero jugador, pero no pudo ser tras un encuentro en el que fue siempre a remolque.

En el minuto 4 se adelantó el Valdepeñas por medio de Matheus Preá. Cinco minutos más tarde tuvieron la igualada en sus botas Maxi Rescia y Pedro Toro, pero Edu Sousa logró despejar ambos remates. Igual que Araça en el minuto 12 tras un gran pase de Marc Tolrà, ante un Valdepeñas que a la contra creaba muchísimo peligro. A seis minutos para el descanso, los granotas acumulaban ya cinco faltas, algo que se equilibró tres minutos más tarde, coincidiendo con un disparo al palo de Hamza tras una buena transición.

El Betis dio otra de las grandes sorpresas al tumbar al Barça, campeón de Liga, en los penaltis

En el segundo tiempo, Pablo García acarició el empate tras interceptar el pase de Edu Sousa, pero acto seguido ampliaron diferencias los locales por medio de Sergio con el 2-0. Sin embargo, en el minuto 33 Marc Tolrà dio esperanzas con el 2-1, pero respondió pronto el Valdepeñas dos minutos más tarde, de nuevo con Sergio (3-1). Había que remar de nuevo. A falta de cinco minutos, Diego Ríos apostó por el juego de cinco con Roger Serrano de portero-jugador, lo que no tardó en dar sus frutos con el 3-2 obra de Araça. Pero a pesar de la intensidad del último minuto, Rafa Usín y Pablo García no acertaron, y el postrero disparo de Araça lo desvió un Edu Sousa providencial, que evitó así la prórroga.

RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL DE COPA DEL REY (PARTIDO ÚNICO) Noia Portus Apostoli-Córdoba P. H. 2-3 Full E. Zaragoza-Jimbee Cartagena 2-5 UMAAntequera-F. Em. Zaragoza 5-3 Real Betis Futsal-Barça 3-3 (7-6) FSTalavera-Jaén FS 0-1 Inter FS-Ribera Navarra FS 4-6 Viña Albali Valdepeñas-Levante UD FS 3-2 POR JUGAR EL 2 DE MARZO Ind. Santa Coloma-Xota FS 20:00 horas



La próxima vez que se vean las caras será en la jornada 16 de Liga, este sábado en el segundo encuentro consecutivo en casa de los granotas, a las 20:30 horas, y penúltimo cartucho en la lucha por entrar entre los ocho mejores de la primera vuelta y llevarse uno de los ocho billetes a la Copa de España de la que fue semifinalista el pasado curso.

La Copa del Rey pierde también a su actual campeón, el Inter, eliminado por el Ribera Navarra

Los de Diego Ríos, tras el paréntesis liguero de más de un mes por la disputa de la Eurocopa de los Países Bajos, en la que España se colgó la medalla de bronce, regresaron con un empate en el Jorge Garbajosa ante el Inter (3-3), pero cayeron en el último minuto frente al Ribera Navarra (4-5) en Paterna. Aunque se encuentran a solo un punto del octavo clasificado (Xota), tiene dos partidos más que estos y uno más que el Inter, por lo que todo lo que no sea ganar a Valdepeñas este sábado, y el 22 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en partido aplazado de Navidades, puede dejarles fuera de la Copa de España.

Ficha técnica:

Viña Albali Valdepeñas: Edu, Lolo, Batería, Rafael Rato y Sergio González -cinco inicial-, A. Geragthy, Matheus Preá, Humberto, Nano, Gabriel Ribeiro, Lemina y Óscar de la Faya.

Levante UDFS: Fede, Maxi Rescia, Rubi Lemos, Rafa Usín y Hamza -cinco inicial-, Pedro Toro, Roger, Araça, Marc Tolrà, Juanjo, Néstor y Pachu.

Goles: 1-0, 4’:Matheus Preá. 2-0, 25’:Sergio. 2-1, 33’ Marc Tolrà. 3-1, 35’:Sergio. 3-2, 36’:Araça.

Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron a Maxi Rescia y a Pedro Toro.

Incidencias: Pabellón Virgen de la Cabeza, ante cerca de 1800 espectadores.