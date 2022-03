Un Levante UD FS sólido superó al Burela FS en tierras gallegas (1-3), volviendo así a la senda de la victoria tras una serie de cinco partidos consecutivos sin poder puntuar. Los ‘granotas’, mejores que los lucenses durante buena parte del partido, tuvieron problemas para encontrar la portería local, ya que Edu, inspirado, dejó sin premio a los de Diego Ríos durante más de un cuarto de hora.

No fue hasta el minuto 16 cuando Rubi encontró la forma de perforar la red de Edu. Pero la réplica del Burela no se hizo de esperar y en la acción de saque de centro, los de Alberto Riquer estrellaron el cuero contra la madera. Iban a volcarse a por un empate que acabaron encontrando a falta de tan solo 12 segundos a través de Wanderson.

La segunda parte no tuvo un dominador claro durante los 20 minutos. En el intercambio de golpes anduvo más listo el conjunto de Ríos que buscó con ahínco el gol que les pusiera por delante. Pese a ello, se vieron obligados ya en los minutos finales a desplegar el portero jugador que sí dio sus frutos: Gallo, a poco más de dos minutos para la conclusión, aventajó a los levantinistas, y Rubi aumentó la renta con una gran volea para terminar de sellar la victoria. Un triunfo que sirve para alejarse relativamente de la zona de descenso.

Ficha técnica:

Burela: Edu, Isma Alex Diz, David Pazos y Quintela -cinco inicial- // Pitero, Iago Míguez, Lucho, Shunta, Wanderson y Renato.

Levante: Fede, Maxi Rescia, Rivillos, Rubi Lemos y Pedro Toro -cinco inicial- // Rafa Usín, Gallo, Roger, Araça, Marc Tolrà y Hamza.

Goles: 0-1, 16’: Rubi Lemos. 1-1, 20’: Wanderson. 1-2, 39’: Gallo. 1-3, 40’: Rubi Lemos.

Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron con cartulina amarilla al jugador local Lucho (min. 5), así como al visitante Rubi Lemos (min. 40).

Pabellón: Polideportivo Municipal de Vista Alegre.