El Levante UD FS hizo historia el pasado curso con la final de los playoffs de la LNFS que le dio el billete a la Liga de Campeones, en la que debutó superando la Ronda Principal, pero acabando tercero de su grupo en la Ronda Élite que daba la clasificación a la Final a Cuatro a los cuatro primeros de los cuatro grupos. No pudo ser, pero ahora, un exgranota podrá jugarla en un inesperado giro del destino. Uno de los héroes de una temporada histórica en la que los de Diego Ríos acabaron además semifinalistas en la Copa del Rey y en la Copa de España, y en la que marcó 25 goles en 37 partidos.

Esteban Cejudo Guerrero formalizó la pasada semana su fichaje por el Sporting Clube de Portugal. El pívot catalán, de 27 años, pagó su cláusula de rescisión en el Levante UD FS tras el subcampeonato liguero para recalar en el KPRF Moscú, donde disputó 16 partidos y marcó 11 goles. No obstante, la invasión rusa a Ucrania le permiitió rescindir unilateralmente su contrato bajo el acuerdo entre la FIFA y la UEFA, que daba esa posibilidad a jugadores extranjeros.

Nacido en Barcelona, Esteban Guerrero es internacional español desde que se estrenó como jugador del Levante UD FS, y disputó el último Campeonato de Europa. El exgranota fue presentado en el Pabellón João Rocha como nuevo jugador de los vigentes campeones de Europa: "Cuando tuve la oportunidad de irme de Rusia tuve ofertas de España, pero llegó el Sporting CP y no tuve dudas. Está dando sus frutos. Es un equipo en el que quería jugar y no podía decir que no", reveló el pívot barcelonés que llevará el dorsal número 44.

Esteban Guerrero destacó que su primera impresión es "muy buena" con sus nuevos compañeros y con el técnico Nuno Dias, del que dice que "era un motivo más para venir". “Estoy muy contento y desde el principio me sentí muy apoyado por todos. Los jugadores enseguida me mandaban mensajes diciéndome que si necesitaba algo solo tenía que decirlo. Las sensaciones son muy buenas, es como si hubiera estado aquí mucho tiempo. Ha sido muy bueno y estoy muy feliz”, destacó.

“Quiero mejorar y crecer, todavía tengo 27 años, así que es una gran oportunidad. Nuno Días me llamó, me dijo que me quería y todo se hizo más fácil. Hablo mucho con él, he hecho dos entrenamientos y estoy disfrutando mucho las jugadas y el trabajo que se está haciendo. El Sporting CP tiene muy buena estructura y todavía quiere crecer más, así que para mí es una gran oportunidad para seguir evolucionando. El club va por muy buen camino y, si llego, tengo que acompañarlo. El año pasado lo ganaron todo, así que esta temporada tiene que ser igual”, subrayó ilusionado por debutar en la liga portuguesa y en la Final Four que se disputará a caballo de abril y mayo. “Nunca lo he jugado, tengo mucha ilusión y creo que llegué al equipo que tiene más opciones de ganarlo. Aun así, quiero adaptarme y tenemos que trabajar duro para ganar”.

El Sporting, el Barça, el Benfica, y el ACCS París jugarán la Final Four por el título de Champions, después de que hace unos días el Tyumen, ganador de su grupo en la Ronda Elite, se quedara fuera por la sanción de la UEFA a los equipos rusos. El segundo clasificado de dicho grupo, el ACCS París de Ricardinho, que juega en segunda división, ha sido el elegido para sustituir al Tyumen.