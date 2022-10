En Paterna, Levante UD FS y Mallorca Palma Futsal protagonizaron un partido apasionante, entretenido y lleno de ocasiones y alternativas en el marcador. Los dos últimos finalistas de la Liga Nacional de Fútbol Sala peleaban por los tres puntos, con un mejor inicio para el conjunto bermellón. Pero el Levante UD FS le dio la vuelta al 0-2 inicial para colocarse 2-3, antes de que Tayebi firmara el empate aprovechando un error en el cambio. El jugador iraní, en una acción magistral, dejó pasar la pelota entre sus piernas para que Marlon marcara el 3-4 definitivo. Mallorca Palma Futsal se marcha ahora a jugar la UEFA Futsal Champions League con las mejores sensaciones posibles, encadenando tres victorias seguidas. Todo lo contrario para los levantinistas, que suman solo 6 puntos de 15 posibles.

Levante UD FS venía de perder en sus dos últimos compromisos contra Barça y Jaén FS. Mientras que Mallorca Palma Futsal venía en buena dinámica pero con una nómina de bajas muy importante: Gordillo, Carlos Barrón, Mario Rivillos, Chaguinha, Moslem y Tomaz. Antonio Vadillo reservó a los tocados con la vista puesta en los compromisos europeos.

A las primeras de cambio, los visitantes se adelantaron en el marcador por medio de Dani Saldise. Falló Fede en la salida de balón y el pívot navarro estuvo muy rápido para aprovecharse del fallo. Pese al tanto, el equipo de Sergio Mullor dominaba el juego y trenzaba las mejores jugadas, con una rapidez de movimientos y de circulación que descolocaba a la defensa rival. Pero esas buenas sensaciones no se traducían en el marcador, en gran parte por las intervenciones de Luan Muller. Y además, Fede, que no tenía su mejor día, cometió penalti sobre Cainan. Era el minuto 12 de juego y el iraní Tayebi no iba a fallar desde el punto fatídico, lanzando un obús directo a la escuadra. Hoy sin su compatriota Moslem en el equipo, volvió a ser determinante.

El internacional armenio Luan Muller, de origen brasileño, seguía dejando un catálogo de paradas más que interesante. Pero al fin el Levante anotó el gol que se merecía. Lo anotó Peléh, el joven brasileño fichado esta temporada por el equipo valenciano. Lo hizo de maravilla, con un control orientado con giro incluido que sentó a varios oponentes.

Al final del primer tiempo llegó la sexta falta del Levante, pero Raúl Jiménez, que había salido en sustitución de Fede, detuvo el lanzamiento de Mancuso. Lo increíble fue lo que falló Rafa Usín, a 7 minutos para el descanso, cuando solo tenía que empujar la pelota a la portería.

No se desanimó el equipo de Sergio Mullor y volvió de los vestuarios con más ímpetu que el Mallorca Palma Futsal, extrañamente agazapado y esperando a la defensiva los ataques de su rival. Pedro Toro, que había dejado ya algún que otro detalle de calidad, marcó el 2-2 con un fuerte disparo desde lejos. Esta vez Luan Muller, impecable en el primer tiempo, pudo hacer bastante más para detener el lanzamiento.

En la otra portería, Raúl Jiménez dejaba la parada de la jornada al detener un lanzamiento desde campo propio de Mancuso. Reculando, de espaldas a su propio arco, sacó una mano inverosímil para evitar el gol.

El partido estaba precioso en el segundo tiempo. Eloy Rojas dejaba a los isleños con uno menos y en la acción siguiente Marc Tolrá disparaba a la madera. Se veía venir el 3-2, el de la remontada del Levante UD FS. Esta vez sí, Rafa Usín, no iba a fallar tras una pared maravillosa con Marc Tolrá.

Pero al partido todavía le quedaba otra vuelta de tuerca. Y es que el Levante UD FS hizo el cambio de guardameta cuando no tenía que hacerlo. Los visitantes estuvieron más listos a la hora de poner rápido la pelota en juego y Tayebi se encargó de transformar el tanto. Ya van 4 tantos para el jugador iraní en solo 3 partidos, un gran inicio para un jugador que promete ser una de las estrellas de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Puso portero-jugador Antonio Vadillo. Pese a la buena racha, Mallorca Palma Futsal quería más. Y su ambición iba a tener premio porque, otra vez Tayebi se inventó una acción sublime, dejando pasar la pelota entre sus piernas para descolocar a la defensa y dejar a Marlon en posición franca para disparar y marcar el 3-4, cuando quedaba poco más de un minuto. El Levante UD FS, que había remontado el partido, vio como les volvían a remontar. Tercera derrota consecutiva para ellos y tercer triunfo seguido para los bermellones. Dinámicas opuestas para los dos últimos finalistas de la competición.