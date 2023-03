"La LNFS retomará las reuniones con todas las fuerzas políticas en busca del respaldo unánime para obtener el reconocimiento de deporte profesional, después de que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado una Proposición no de Ley el pasado 1 de marzo en el Congreso de los Diputados para lograr que la calificación de sus competiciones sea de carácter profesional", anunció en la nota.

Para el presidente de la LNFS, Javier Lozano, el fútbol sala, "por historia, por cifras y por resultados, se merece obtener la calificación de Liga profesional", como ya lo han solicitado y logrado otros deportes como el fútbol femenino y el balonmano. "Es una decisión política para lograr una reivindicación histórica, alejada de cualquier matiz ideológico", apuntó.

ESTE JUEVES, SORTEO DE LA FINAL A CUATRO DE LA COPA DEL REY

El Peñíscola, matagigantes de la Copa del Rey, conocerá este jueves su rival y su camino en la Final Four de Antequera. El sorteo se realizará a las 13 horas, y el único equipo representante de la Comunitat Valenciana, líder de Segunda división, estará en el bombo junto a los otros cuatro supervivientes del torneo del KO: el Barça, el Palma Futsal y el Jimbee Cartagena. En la última eliminatoria, los castellonenses tumbaron al Antequera, que no podrá ejercer de anfitrión de la Final Four en el Fernando Argüelles.