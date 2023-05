Ha sido una brutalidad porque íbamos un poco con la presión de que era la quinta seguida y el primer partido se nos puso cuesta arriba, no estamos acostumbradas a un torneo corto con un partido tan duro y tan físico como el que tuvimos con el Móstoles, pero la final muy bien, competimos hasta el último minuto y muy contentas con el resultado.

Además, te han nombrado MVP del campeonato…

Siempre digo lo mismo, que al final los títulos individuales en un deporte colectivo no me cuadran mucho. Es verdad que hacen ilusión porque se valora el trabajo que has hecho, pero al final sin sus compañeras, una persona sola no haría absolutamente nada.

Volviendo a los orígenes, ¿cómo nació tu pasión por el fútbol sala?

Tengo un padre muy futbolero y desde pequeña me recuerdo siempre con un balón. Y concretamente, fútbol sala porque yo vivía en Vallecas y el único equipo totalmente de chicas que había era de fútbol sala y mis padres me apuntaron ahí. Es verdad que hice las pruebas para entrar en el Rayo Vallecano en fútbol 11 pero me gustaba más el fútbol sala y me quedé con él.

¿Te imaginaste de niña que podrías dedicarte a ello profesionalmente?

Siempre ha sido uno de mis objetivos, todos los pasos más o menos vitales que he dado han sido en esa dirección. Recuerdo que cuando terminé bachillerato una profesora me preguntó que quería ser y yo le dije que jugadora de fútbol sala profesional, se río de mí un poco porque en aquella época era una locura, pero es verdad que durante muchos años he sido profesional y a día de hoy vivo de ello.

¿Qué significa para ti haber jugado con la selección?

Es a lo que aspira cada deportista, a representar a su país, y hasta hace bien poco en campeonatos oficiales con partidos oficiales. Cuando yo era pequeña, en este deporte esto no existía, había selección, pero no había partidos, ni competiciones oficiales. Es como un sueño que se ha ido creando día a día y es muy bonito porque ves que tu deporte crece, que estás aportando a ello y encima formas parte activa de ese crecimiento.

¿Cómo has acabado en el Pescador Rubén Burela?

Llegué en la temporada 2011-12, tuve una llamada de Eneko, me comentó el proyecto, no solo el que tenían en ese momento, sino a futuro, que era ser profesionales y como he comentado antes, todos los pasos que he dado en la vida han sido en ese sentido y, sin lugar a dudas, sé que llegué al lugar correcto.

¿Cuál es tu secreto para estar entre las mejores futbolistas?

En realidad, no es ningún secreto, soy una jugadora que compite muchísimo y siempre. Soy muy exigente conmigo misma y la verdad que también con mis compañeras, pero primero conmigo. Intento dar siempre el 100% y al final nosotras trabajamos de lunes a viernes para tener un examen el fin de semana o en una competición como la Copa de la Reina.

Cada vez son más mujeres que viven del deporte. ¿Cómo ves la situación?

El fútbol sala es un deporte un poco maltratado, yo vivo de esto, pero no es la normalidad, ni es la mayoría, ni la realidad de casi el 20% de las jugadoras de Primera División. Es verdad que se está creciendo gracias a patrocinadores grandes como Iberdrola y a muchos pequeños que ayudan a los clubs. Muchas veces intentamos hacer crecer la casa por el tejado y no nos damos cuenta que lo primero que hay que hacer es profesionalizar a las jugadoras porque eso va a hacer que la competición sea mucho más competitiva, que las jugadoras estén más preparadas y eso solo se consigue dándoles una fiabilidad de futuro. Si el día de mañana yo dejo de jugar y tengo un contrato laboral, he estado cotizando, tengo una oportunidad de paro y eso ayuda muchísimo.

¿Crees que sigue habiendo desigualdad en el deporte practicado por mujeres y por hombres?

Eso es una lucha que nos va a costar mucho porque al final todavía existe el pensamiento de que el deporte es algo masculino. A mí me ha pasado no hace mucho con gente nueva que viene a ver un partido de fútbol sala y dice “pues si juegas muy bien” y es como claro, yo me dedico exclusivamente a esto. Es verdad que el deporte femenino es menos físico, pero tiene muchas otras cosas que son muy bonitas de ver. Al final es una cosa de cultura, pero poco a poco se van derribando muros.

¿Qué te parece el apoyo de Iberdrola al deporte femenino?

Es un apoyo básico, porque además de apoyo económico, nos da visibilidad, y para que un deporte crezca es fundamental. Que Iberdrola haya entrado en el fútbol sala para nosotras es muy importante porque nos va a dar muchísima visibilidad.

¿Qué les dirías a todas esas niñas que te pueden ver como un referente?

Lo primero que hagan como he hecho yo siempre: disfrutar. Es verdad que cuando ya eres mayor es diferente pero cuando eres pequeña, el deporte tiene que ser diversión y compañerismo. Son valores que van intrínsecos en el deporte, que lo vivan con pasión y que jamás dejen de hacer deporte poque otra persona se lo diga.