El Servigroup Peñíscola, presente en la selección española de fútbol sala

El Servigroup Peñíscola aporta tres jugadores a la prelista de 30 jugadores para los partidos amistosos de la seleccion espñaola de fútbol sala ante Armenia, que se disputarán el 19 de septiembre en Pamplona y el 21 en Tudela. El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco ha convocado al portero Gus Pérez, el ala Pablo Muñoz y el pívot Diego Sancho, del Servigroup Peñíscola.

La concentración arrancará el 14 de septiembre en Las Rozas los encuentros se disputarán en el pabellón Anaitasuna de Pamplona (viernes 19, 21:45 horas) y en el Ciudad de Tudela (domingo 21, 17:00 horas).

Preparación para el Europeo

Serán los primeros encuentros de la temporada con vistas a preparar el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero.

La relación de jugadores definitiva se dará a conocer cuando comience la competición en Primera División, que dará empezará precisamente este fin de semana con la primera jornada y continuará el 9 y el 10 de septiembre con la segunda.

En la prelista destaca la presencia del ala Pablo, que milita en el Servigroup Peñíscola, vigente campeón de la Copa de España, después de llegar procedente del Real Betis Futsal. El equipo castellonense cerró una gran actuación la pasada temporada, premiada ahora con la internacionalidad de tres de sus jugadores.

Clubes con mayor presencia

El Jimbee Cartagena, doble campeón de Liga y de la Supercopa, y el Movistar Inter, que la pasada campaña ganó la Copa del Rey, son los clubes que más jugadores cuentan con un total de 6, seguido por el Barça, con 5, y ElPozo Murcia, con 4.

La relación de 30 jugadores

-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena), Gustavo Pérez Segura, Gus (Servigroup Peñíscola), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Asier Llamas Echeverría (Osasuna Magna Navarra) y Dídac Plana Oltra.

-Cierres. Adrián Rivera González y Rafael García Aguilera, Bebe (ElPozo Murcia), Antonio Pérez Ortega (Barça), Raúl Gómez del Olmo y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes (Jimbee Cartagena).

-Alas: David Álvarez Muntéis y Ricardo Mayor Gonzálvez (El Pozo Murcia), Cecilio Morales Barbado, Javier Mínguez Rubio y Francisco Paniagua Soler (Movistar), Renato Lopes Furtado, Francisco José Cortés Hernández y Gonzalo Castejón Fluixa (Jimbee Cartagena), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal), Adolfo Fernández Díaz y Eric Martel García (Barça) y Daniel López López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior).

- Pívots: Sergio González Pérez (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena), Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola), Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia) y Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior).