El Family Cash Alzira arranca este viernes una nueva experiencia en la élite

El Family Cash Alzira inicia la temporada 25-26 en Primera División. Será en Ferrol, contra O Parrulo, este viernes 5 de septiembrea las 20:00 horas en directo por LaLiga+. Un encuentro de recién ascendidos para inaugurar la temporada 25-26. Los alzireños afrontan la experiencia en la élite tras una pretemporada que cuenta una victoria, dos derrotas y dos empates, pero buenas sensaciones.

El equipo llega con la ilusión intacta y con el respaldo de una afición que hace apenas dos años vivió uno de los momentos más emocionantes de la historia del club: el ascenso logrado en 2023.

Aquel play-off inolvidable ha quedado plasmado en Dos décimas: un ascenso de película, un proyecto de TFG de Periodismo de 20 minutos en el que los protagonistas de aquella plantilla relatan cómo se gestó la gesta que devolvió al Palau d'Esports la atmósfera de las grandes noches. A pesar de su ambición audiovisual y narrativa, se trata de un reportaje enmarcado en un proyecto de TFG de Periodismo.

Documental

Antes de vivir una nueva experiencia en Primera División, el Family Cash Alzira FS ha estrenado el documental Dos décimas: un ascenso de película, que recuerda el histórico Play-off de ascenso de la temporada 2022-2023, que terminó con un gol de Javi Sena en el último suspiro de la segunda parte de la prórroga, a las puertas de los penaltis, para llenar de euforia el pabellón alzireño.

La pieza, que tiene una duración de 20 minutos, camina, precisamente, en ese periodo de promoción de ascenso, celebrado entre mayo y junio: las sensaciones extrañas del final de liga, la semifinal contra O Parrulo a tres partidos y sus dos viajes a Galicia, la tanda de penaltis en Burela y, aquella tarde noche del 10 de junio de 2023, cuando el Palau d'Esports lució un lleno histórico con 3000 personas para celebrar un ascenso a 1ª División épico.

"No se me pasó nada por la cabeza, el balón me llegó y fue disparar y encontrar la euforia", narra Sena sobre la asistencia de Joan para firmar ese gol a dos décimas del final que supuso un ascenso histórico para el club y la ciudad. La historia se vertebra con las voces de todos los jugadores de ese Family Cash Alzira, que reviven, sin duda, una de las hazañas deportivas más épicas de los últimos años.

El documental ha sido producido y editado por Raül Amat, responsable de comunicación del club, como proyecto de trabajo de fin de grado en Periodismo. Una obra que trasciende la simple crónica deportiva para convertirse en un ejercicio de memoria colectiva: una pieza que rescata emociones, fija recuerdos y subraya la magnitud de un ascenso que marcó un antes y un después en la historia del Family Cash Alzira FS.