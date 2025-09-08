Récord histórico de abonados en el Family Cash Alzira FS

El Family Cash Alzira FS ha superado la barrera de los 1.600 abonados en la antesala de su regreso a la Primera División, una cifra histórica que confirma el respaldo de una afición que volverá a teñir de azul el Palau d’Esports. Este martes, a las 21:00 horas, el conjunto de Braulio Correal recibirá al potente ElPozo Murcia Costa Cálida en un estreno soñado: por Teledeporte y sobre la nueva pista azul oficial de la RFEF.

Carrera de fondo

El apoyo de la grada acompaña a un club que ha escrito una de las trayectorias más ascendentes del fútbol sala español en los últimos años. Desde 2017, con Braulio en el banquillo, el Alzira conquistó la Tercera División y, solo una temporada después, ganó la liga de 2ª División B. En 2019, el equipo se plantó en la categoría de ‘Plata’ de la LNFS. La pandemia frenó la competición cuando el Alzira escalaba hacia la permanencia matemática.

En la 20-21, en un formato con dos grupos, el Alzira se salvó siendo líder del bloque de «abajo» que luchaba por la permanencia y, una temporada más tarde, se clasificó para el Play-off de ascenso. El curso 22-23 quedará grabado en la memoria: el ascenso a Primera tras un emocionante play-off decidido con el histórico gol de Javi Sena a dos décimas del final, un momento relatado en el documental Dos décimas.

Pese a la escasez de puntos en el primer tercio, la experiencia en la élite trajo consigo 24 puntos y la posibilidad real de permanencia hasta la última jornada. La pasada temporada en 2ª División, las más reciente, el Family Cash acabó con un meritorio subcampeonato, que le ha permitido ocupar la vacante de ascenso del Real Betis y continuar nutriendo su «proceso» .

Ahora, con más de 1.600 abonados entregados a la causa, el Family Cash afronta el reto exigente de volver a Primera División con la ilusión intacta por seguir alimentando el proceso de éxitos. El Palau se prepara para vivir una noche grande este martes 9 de septiembre: el regreso a 1ª División con su afición, la nueva pista azul y un rival de talla mundial.