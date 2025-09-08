El Servigroup Peñíscola FS cae en Pamplona ante Osasuna en el estreno liguero (5-4)

El Servigroup Peñíscola sufrió ante Osasuna su primera derrota de la temporada, en el partido de la Jornada 1 de Primera División. Derrota ajustada decidida en el último minuto, cuando Pachu puso el 5-4 definitivo después que los peñiscolanos fueran por delante en el marcador hasta en dos ocasiones.

Duelo de muchas alternativas en el juego y en el marcador con varios "minipartidos" dentro del partido y en el que los verdes sacaron provecho de las acciones a balón parado. Elías fue el jugador peñiscolano más destacado con dos goles, mientras que Matheus y Araya debutaron oficialmente con el equipo del Baix Maestrat.

La crónica

Solo dos minutos tardó el Servigroup Peñíscola en adelantarse tras una combinación de Gio con Elías que Diego Sancho convirtió en el 0-1. Tras el gol reaccionaron los locales, que pudieron empatar con un disparo de Saldise al palo. Acto seguido llegó el 1-1 con el propio Saldise rematando a gol un saque de córner. Y poco después se culminó la remontada, tras un penalti en una contra que de nuevo Saldise la envió a la red convirtió en el 2-1.

Los peñiscolanos pidieron tiempo muerto para intentar dar la vuelta al partido y lo terminaron logrando. Primero llegaron dos claros avisos, con un tiro al palo de Diego Sancho y un tiro de Elías que despejó Asier. A continuación fue Elías el que firmó el 2-2 con un disparo con la derecha que sorprendió al meta local. Y antes del descanso llegó el 2-3 de Pablo Muñoz tras una gran acción individual en la que envió la pelota a la escuadra.

Tras el descanso, Osasuna volvió a responder de inicio, con acciones que obligaron a intervenir a Gio. Sin embargo, nada pudo hacer el paraguayo en el disparo de Pachu para el 3-3. Después casi llega el cuarto de los navarros, aunque Gio esta vez la salvó sobre la línea. Minutos después, el Servigroup Peñíscola logró volver a golpear, en un córner que Elías remató para el 3-4.

Pero poco iba a durar la alegría peñiscolana; Osasuna empataba a 4 con un 10 metros de Juninho tras una sexta falta muy protestada por los de Santi Valladares y donde no se pudo pedir la revisión arbitral. En el tramo final, los locales apostaron por portero-jugador y la apuesta les dio la victoria, ya que Pachu marcaba el 5-4 en el último minuto. Esta vez sí se revisó la acción por una posible falta, pero los árbitros concedieron el gol.

El conjunto peñiscolano comienza la liga con derrota por primera vez desde 2018. Esta semana, oportunidad para estrenarse con la visita de O Parrulo este miércoles a las 20.00 h y el desplazamiento a Cartagena el próximo sábado.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Flores, Elías, V. Pérez, Sancho; cinco inicial; Araya, Matheus, Lucas, Crisitan, Plaza, Pablo Muñoz y Juanico.

Goles: 0-1 Sancho (min. 2), 1-1 Saldise (min. 5), 2-1 Saldise (min. 9), 2-2 Elías (min. 12), 2-3 Pablo Muñoz (min. 17), 3-3 Pachu (min. 27), 3-4 Elías (min. 33), 4-4 Juninho (min. 34), 5-4 Pachu (min. 40).

Clasificación