El Servigroup Peñíscola cae en casa ante O Parrulo Ferrol (3-4)

El Servigroup Peñíscola sufrió su segunda derrota del curso en el estreno en casa ante su afición, con un ajustado 3-4 ante O Parrulo Ferrol. Los gallegos fueron más efectivos cara a portería y llegaron a ir venciendo por 0-3 antes de la tardía reacción de los locales, que siguen sin puntuar tras dos jornadas y siguen pagando caro sus errores defensivos.

La crónica

Al conjunto peñiscolano le está costando encontrar sus mejores sensaciones en este inicio liguero y tras caer en Pamplona el pasado domingo, este miércoles tampoco pudo sumar ante un recién ascendido como O Parrulo, que en cambio es el líder en solitario de la Primera División.

Comenzaron los ferrolanos con más ritmo y con alguna llegada a la portería de Gus, pero fue Elías el que casi adelanta a los locales con un tiro al larguero. El partido se fue igualando, con el Servigroup Peñíscola llevando más peso del partido, aunque en una jugada aislada, Santa Cruz marcó el 0-1 aprovechando una pelota dividida en el área.

La respuesta pudo llegar poco después, tras un penalti en el área de los gallegos. Sin embargo, el portero suplente Berthod se lo paró a Elías con la cara, evitando el posible 1-1. Los peñiscolanos siguieron buscando el empate pero se toparon ante un ex como Mati Starna, que estuvo muy inspirado bajo palos durante los 40 minutos.

A punto de llegar al descanso, tras un tiempo muerto, Diogo marcaba el 0-2 aprovechando un error defensivo de los de Santi Valladares. Mismo guión tras la media parte; a los pocos segundos, otro fallo provocaba el 0-3 de Santa Cruz, dejando el partido muy a favor de los ferrolanos.

A partir de entonces el partido tuvo al Servigroup Peñíscola como protagonista, que dominó en busca de la remontada pero sin conseguirlo. En el minuto 27 marcaba el 1-3 Matheus Ferreira en su estreno en casa y unos minutos más tarde, Lucas Rocha colocaba el 2-3 que daba esperanzas a los castellonenses.

Sin embargo faltó acierto para encontrar el 3-3 y a falta de cuatro minutos se apostó por portero-jugador. La apuesta salió mal ya que en una pérdida, Turbi marcó el 2-4 que sería prácticamente definitivo. Después, fue Gio el que salió bajo palos a evitar el posible 2-5 en un 10 metros. Al último minuto, el gol de Quintela puso emoción pero los tres puntos se terminaron yendo para Galicia.

Los de Santi Valladares ocupan posición de descenso tras dos jornadas con 0 puntos antes de visitar este sábado al Jimbee Cartagena, actual campeón de liga. Oportunidad para estrenarse y dar la vuelta a la situación.

Alineación local

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Plaza, Elías, Saladié, Sancho; cinco inicial; Araya, Matheus, Víctor Pérez, Juanqui, Lucas Rocha, Flores, Juanico y Gio.

Clasificación