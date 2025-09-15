Derrota del Servigroup Peñíscola FS en Cartagena (5-1)

El Servigroup Peñíscola perdió este sábado en casa del vigente campeón de liga, el Jimbee Cartagena, por 5-1 y sigue sin puntuar en este inicio de temporada. Derrota por un marcador demasiado injusto para los peñiscolanos, que tuvieron opciones claras de empatar a 2 en la segunda mitad, pero acabaron encajando tres goles seguidos en los últimos minutos.

La crónica

La falta de acierto y los errores defensivos volvieron a castigar a los de Santi Valladares, que merecieron un mejor resultado en el Palacio de los Deportes de Cartagena. De inicio se pudo adelantar el equipo peñiscolano, pero un disparo de Elías tocó el palo. Sin embargo, acto seguido se adelantó el conjunto local en una contra que definió Cortés, tras una pérdida de balón en media pista.

Los cartageneros fueron claramente superiores en la primera parte y tuvieron ocasiones para ampliar diferencias, hasta que llegó el 2-0, obra de Juninho en una jugada de estrategia mal defendida. A partir de la segunda parte, la tónica cambió y fue el Servigroup Peñíscola el que dominó y tuvo mayores oportunidades en busca de la remontada.

El premio del gol llegó en el minuto 30, cuando Elías remató una jugada ensayada de banda. Eran los mejores momentos del equipo peñiscolano en el partido pero faltó acierto para lograr el empate. La más clara la tuvo Quintela en un mano a mano con Chemi que se marchó fuera, mientras que de nuevo el portero local evitó el posible 2-2 en otra acción individual con Matheus.

El empate no llegó y en cambio Jimbee Cartagena no perdonó cuando Motta firmó el 3-1 desde la banda derecha. El gol obligó al Servigroup Peñíscola a sacar portero-jugador pero los cartageneros sentenciaron después con dos goles seguidos de Waltinho, con el partido ya decidido.

Clasificación

Con esta tercera derrota seguida, los del Baix Maestrat se mantienen penúltimos, en zona de descenso y sin puntuar. El equipo de Santi Valladares intentará aprovechar el parón liguero de selecciones para seguir trabajando y mejorar de cara a las próximas jornadas. El siguiente partido será este martes en Mislata, correspondiente a la Supercopa Comunitat, mientras que la liga volverá el sábado 27 ante el Jaén en casa.

Clasificación. / LNFS

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Flores, Cristian, Elías, Sancho; cinco inicial; Juanqui, Plaza, Matheus, Lucas, Araya, Juanico y Quintela.

Goles: 1-0 Cortés (min. 4), 2-0 Juninho (min. 12), 2-1 Elías (min. 30), 3-1 Motta (min. 37), 4-1 Waltinho (min. 39), 5-1 Waltinho (min. 40).