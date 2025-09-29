El Servigroup Peñíscola estrenó su casillero de puntos en liga esta temporada tras vencer al Jaén Paraíso Interior este sábado en casa. No era un partido fácil para los peñiscolanos después de tres derrotas seguidas pero los de Santi Valladares recuperaron su mejor versión y se llevaron el triunfo con un gol de Diego Sancho en el último minuto. El pívot internacional español fue clave con dos goles en el tramo final de partido para darle la primera victoria a los del Baix Maestrat.

La crónica

El conjunto local fue claro dominador del choque por ocasiones y solo la falta de acierto hasta con cuatro palos y las paradas de Espindola evitaron una victoria más contundente. De inicio los de la Ciudad en el Mar salieron a por los tres puntos y tuvieron las primeras ocasiones claras para adelantarse. Diego Quintela casi pone el 1-0 pero un defensor lo evitó. Se revisó la acción por posible mano pero los árbitros no lo concedieron.

Después continuaron las acciones de ataque, como un disparo al larguero de Carles Saladié. También dispuso de oportunidades de nuevo Quintela hasta que el gallego aprovechó un balón dividido en el área para empujarlo y firmar entonces sí el primero de la tarde. Jaén pudo responder, pero Gus se mostró seguro en portería mientras que Elías fue decisivo en una jugada en la que cortó una acción clarísima para el 1-1 a portería vacía.

Antes del descanso, el Servigroup Peñíscola pudo ampliar diferencias, primero con un larguero de Plaza y después con un 10 metros tras sexta falta. Espindola se lo paró a Elías pero lo obligaron a repetir y en la siguiente acción de nuevo despejó el brasileño pero entonces ante Quintela.

En la reanudación fue Jaén el que dio un paso adelante en busca del empate, pero de nuevo Gus lo evitó en primera instancia. Al Servigroup Peñíscola también le faltó precisión para intentar poner el 2-0 con varias acciones ante Espindola. Finalmente, Jaén logró el empate gracias a una jugada individual de Mati Rosa, que acertó a la media vuelta y colocó el 1-1. Sin embargo, a continuació fue expulsado Brandi por segunda amarilla; los peñiscolanos no perdonaron con un jugador más y se situaron de nuevo con ventaja con el gol de Diego Sancho al segundo palo.

Pero poco duró la alegría; a la siguiente jugada Joao Salla marcó de falta y puso de nuevo las tablas en el marcador. El partido llegó a su fase decisiva con todo por decidir y fueron los peñiscolanos los que más arriesgaron en busca de la victoria. Quintela se encontró con otro palo y se revisó un posible penalti sobre Plaza antes de salir con portero-jugador.

Elías fue el autor del cuarto poste del partido y en el último minuto llegó la jugada decisiva; Diego Sancho recuperó ante Michel e inició la contra que significó el 3-2 definitivo. Los árbitros revisaron durante varios minutos la jugada, por una posible falta y con todo el suspense terminaron concediendo el gol. Jaén sacó portero jugador los últimos segundos pero los tres puntos se quedaron en casa.

Primeros puntos y primera victoria peñiscolana que pone a los de Santi Valladares en 13ª posición tras cuatro jornadas. El próximo partido, el viernes en casa del Palma, vigente tricampeón de Europa.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Plaza, Elías, Víctor Pérez, Quintela; cinco inicial; Juanqui, Flores, Matheus, Lucas, Sancho, Juanico y Saladié.

Goles: 1-0 Quintela (min. 15), 1-1 Mati Rosa (min. 34), 2-1 Sancho (min. 35), 2-2 Salla (min. 35), 3-2 Sancho (min. 40).

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEF