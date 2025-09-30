Así sorprendió el Family Cash Alzira a su abonada más longeva

El Family Cash Alzira FS acompañó este lunes a Milagros, la abonada más veterana del club, en la celebración de su 80º cumpleaños. Una representación del primer equipo, con los jugadores Yunii, Pablo Ibarra, Darrieer y Cola, además del entrenador Braulio Correal, se desplazó hasta su domicilio para sorprenderla con una tarta y velas.

Milagros es una seguidora incondicional del equipo. No solo acude cada jornada al Palau d'Esports, sino que también ha viajado en numerosas ocasiones a ciudades como Cartagena, Murcia o Zaragoza para animar al Family Cash Alzira FS lejos de casa. Su fidelidad y entusiasmo la han convertido en un referente para la afición alzireña.

Con este gesto, el club quiso reconocer públicamente el compromiso y la pasión de Milagros, un ejemplo de la unión entre equipo y afición que define al proyecto.

"Esto no me lo esperaba"

Milagros esperaba paciente a que le hicieran una foto con una imagen suya del último partido, cuando sonó el timbre. Ibarra, Yunii con la tarta, Cola, Darrieer y Braulio Correal entraron en el salón para felicitarla.