Derrotas del Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira

Séptima jornada para los equipos de la Comunidad Valenciana en la Primera División de fútbol sala. Derrotas para Servigroup Peñíscola FS y Family Cash Alzira.

La crónica del Servigroup Benidorm

El Servigroup Peñíscola no pudo celebrar con victoria su regreso a la competición tras el parón de selecciones y cayó este domingo en el Juan Vizcarro ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (5-6). Los peñiscolanos, que llegaron a igualar un 1-4 en contra, volvieron a pagar caros sus errores defensivos y se quedaron sin premio en un encuentro lleno de alternativas. Quinta derrota en siete jornadas para los de Santi Valladares, que siguen sin encontrar la regularidad en este inicio de curso.

El partido comenzó de la mejor manera posible para los del Baix Maestrat. En el minuto 2, Juanico adelantaba a los suyos desde el punto de penalti (1-0) y, poco después, Juan Emilio era expulsado, dejando a los visitantes con uno menos. Sin embargo, el Peñíscola no supo aprovechar la superioridad y el Manzanares fue creciendo con el paso de los minutos. En el 13, Javi Alonso empató con un ajustado disparo de falta directa, iniciando la remontada visitante.

El tanto descolocó al equipo local, que necesitó un tiempo muerto para intentar recomponerse. Pero el Manzanares siguió aprovechando los despistes defensivos y, tras un nuevo error, Javi Alonso firmó el 1-2 a portería vacía.

Tras el descanso, el encuentro se convirtió en un auténtico festival de goles. Los de Juanlu Alonso ampliaron su ventaja con tantos de Daniel y Humberto al contragolpe (1-4), dejando muy tocado al Peñíscola. Pero cuando parecía todo perdido, llegó la reacción.

Nico Rosental, en su debut esta temporada en Primera División, recortó distancias con el 2-4. Luego, un malentendido entre defensa y portero acabó en gol en propia puerta (3-4), y Elías, con una falta directa, hizo estallar el Juan Vizcarro con el 4-4. El Peñíscola había vuelto al partido… aunque la alegría duró poco. En la siguiente jugada, otro error en la salida de balón permitió a Javi Alonso completar su hat-trick y poner el 4-5.

A falta de cuatro minutos, los de Valladares apostaron por el portero-jugador, pero una pérdida en campo rival la aprovechó Antoñito para hacer el 4-6. Juanqui puso emoción al final con el 5-6, pero el marcador ya no se movería.

Con este resultado, el Servigroup Peñíscola se sitúa antepenúltimo con seis puntos, solo uno por encima del descenso. El próximo sábado, nueva oportunidad para reaccionar en la complicada pista del Noia.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Flores, Víctor Pérez, Elías, Quintela; cinco inicial; Juanico, Cristian, Sancho, Saladié, Araya, Juanqui, Pablo Muñoz, Gus y Rosental.

Goles: 1-0 Juanico (min. 2), 1-1 Javi Alonso (min. 13), 1-2 Javi Alonso (min. 17), 1-3 Daniel (min. 25), 1-4 Humberto (min. 26), 2-4 Rosental (min. 26), 3-4 propia puerta (min. 27), 4-4 Elías (min. 35), 4-5 Javi Alonso (min. 36), 4-6 Antoñito (min. 38), 5-6 Juanqui (min. 39).

