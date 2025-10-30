Así ha quedado el sorteo de Copa del Rey para los equipos de la Comunidad Valenciana

El Servigroup Peñíscola y el Family Cash Alzira, ambos equipos de Primera División, se medirán respectivamente en la cuarta ronda de la Copa del Rey al Avanza Jaén Paraíso Interior y al MRB FS Móstoles, ambos equipos de Segunda División, según el sorteo de este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El otro representante del fútbol sala valenciano será el Sporting La Nucía FS, que actualmente milita en la Segunda División B y que pasó de ronda al superar al Levante (6-5). Se medirá en casa al Viña Albali Valdepeñas, equipo de Ciudad Real que es séptimo clasificado de Primera División con 10 puntos.

Las eliminatorias de esta ronda de la Copa del Rey se disputarán entre el 18 y el 20 de noviembre a partido único en los pabellones de los equipos de menor categoría, por lo que tanto el Peñíscola como el Alzira jugarán fuera y La Nucía será local.

Así son los rivales

El Peñíscola se verá las caras con un Avanza Jaén Paraíso Interior que se encuentra actualmente en puestos de descenso a Segunda División B tras sumar 2 puntos en las seis jornadas disputadas hasta el momento.

Por su parte, el Alzira se enfrentará a un Móstoles que es tercero en la clasificación con 12 puntos, a uno solo del líder. El jugador del MRB FS Móstoles Dani Santos fue el protagonista del sorteo y valoró el cruce con el Alzira FS: "Iremos con todo el respeto al mundo ay con la ilusión de plantarles cara. Seguro que tendremos opciones de pasar de ronda".

La cuarta eliminatoria de la Copa del Rey incluye, además de los clasificados en la anterior ronda, a todos los equipos de Primera División salvo el Illes Balears Palma Futsal y el Jimbee Cartagena Costa Cálida por participar en la Liga de Campeones.