El Family Cash Alzira FS busca confirmar su reacción en Valdepeñas

El Family Cash Alzira FS visita este sábado (20:00h, Pabellón Virgen de la Cabeza, en directo por LaLiga+) al Viña Albali Valdepeñas en la novena jornada de la Primera división de fútbol sala con el objetivo de dar continuidad a la buena dinámica tras lograr el primer triunfo de la temporada. Los de Braulio Correal llegan reforzados moralmente después del 4-3 ante Ribera Navarra FS, un encuentro vibrante en el que el conjunto alzireño mostró carácter y personalidad para sumar los primeros tres puntos del curso.

El técnico del Family reconocía que se necesita “confianza para el día a día” y que es "muy gratificante ver que el trabajo tiene transferencia en forma de puntos", aunque insistió en que “la hoja de ruta sigue siendo la misma”. Correal destacó además la dificultad del reto en Valdepeñas, “una pista complicada, con un equipo muy trabajado y una afición que empuja muchísimo”, donde el Family tratará de aprovechar sus oportunidades para sacar algo positivo.

Bajas en el Family

La nota negativa es la baja por lesión de Darrieer, que sufre un esguince de tobillo tercer grado provocado durante el partido ante Ribera Navarra y estará varias semanas fuera de las pistas. Su baja se une a las ausencias ya conocidas de Jaime Peiró y de Joan Miguel.

Celebración de los jugadores del Family Cash Alzira tras uno de los goles de la anterior jornada. / Adrián Lupiánez / Alzira FS

Partido de reencuentros

Como curiosidad, el duelo tendrá un componente especial: en las filas manchegas militan Gustavao y Naranjo, ambos exjugadores del Family Cash Alzira FS durante tres temporadas, que se reencontrarán con su antiguo club en un choque cargado de emociones.

El rival

Su rival, el Viña Albali Valdepeñas, es el décimo clasificado de la liga con 10 puntos, empatado con otros cuatro equipos, después de haber sumado tres victorias, un empate y 4 derrotas en lo que llevamos de temporada. En la pasada jornada cayó goleado ante el Barça (4-1).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas fue en la temporada 2023-24 y la victoria fue para el conjunto local, que terminó venciendo por goleada (5-0).

La Copa, a la vista

La próxima semana, el Family Cash Alzira disputará ante el MRB FS Móstoles la cuarta ronda de la Copa del Rey, a domicilio y a partido único al jugarse en el campo del equipo de menor categoría.