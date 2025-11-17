La copa del Rey afronta los octavos de final

Veintiocho clubes pelearán por un billete hacia la siguiente ronda de la Copa del Rey de fútbol sala, los octavos de final, y, entre ellos, destacan tres supervivientes de la Segunda División B: CD Cádiz Virgili, que buscará la sorpresa ante el Barça, ADC Lugo Sala y CD Sporting La Nucía. Los tres buscarán protagonizar la gran sorpresa del torneo en sus duelos frente a rivales de Primera División, conscientes de que la Copa siempre guarda espacio para la épica y las gestas inesperadas.

Los otros dos equipos de la Comunidad Valenciana, Servigroup Peñíscola FS y Family Cash Alzira FS, de Primera División, visitan este martes a Avanza Jaén Paraíso Interior y Móstoles

Doce de los catorce enfrentamientos se disputarán entre este martes y el miércoles, y los dos restantes, el CD Sporting La Nucía contra Viña Albali Valdepeñas, y Sala 5 Martorell ante ElPozo Murcia Costa Cálida, se celebrarán el día 25 de noviembre.

Esta modificación responde a los compromisos intersemanales de Valdepeñas y ElPozo Murcia, que jugarán contra el Jimbee Cartagena y el Illes Balears Palma Futsal, ambos inmersos en la lucha europea dentro de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League y que están exentos de esta eliminatoria.

Siguiendo el formato habitual, todas las eliminatorias se resolverán a partido único y el conjunto de menor categoría ejercerá como local, un factor que promete ambientes intensos y pistas abarrotadas en busca de la sorpresa.

De esta forma, en Cádiz, el Virgili, un club con historia en el fútbol andaluz, buscará dar la sorpresa ante el Barça, que viene de perder en Liga contra el Quesos El Hidalgo Manzanares (2-3), lo que provocó que estén ya a 7 puntos del líder, ElPozo de Murcia, mientras que el Lugo buscará la gloria ante el vigente campeón, el Movistar Inter, irregular en la Liga al estar fuera de las ocho primeras posiciones.

El CD Sporting La Nucía, el tercer conjunto de Segunda B en el torneo, no jugará hasta el día 25 ante el Viña Albal, el equipo más en forma de Primera División con 8 triunfos consecutivos.

Cuarta ronda

Interríos –Manzanares: 18/11: 19:10 horas

CD Cádiz Virgili – Barça: 18/11: 19:30

Gasifred Ibiza– Jaén Paraíso Interior: 18/11: 20:00

Vulcanizados Ruiz– Noia Portus: 18/11: 20:00

Leganés FS – Industrias:18/11 – 20:30

Avanza Jaén Paraíso Interior –Peñíscola, martes 18 de noviembre a las 20:30 horas.

Móstoles – Family Cash Alzira, , martes 18 de noviembre a las 21:00 horas.

Heredia 21 Málaga– O Parrulo Ferrol: 19/11: 20:30

El Ejido FS – Córdoba Patrimonio: 19/11: 20:30

ADC Lugo Sala – Movistar Inter: 19/11: 20:45

Melistar FS – CA Osasuna:19/11: 21:00

Zambú- Ribera Navarra: 19/11: 21:00

La Nucía FS -Viña Albal, sábado 25 de noviembre a las 20:15 horas.

Sala 5 Martorell – ElPozo Murcia: 25/11: 20:45.

El Servigroup Peñíscola busca en Jaen un bálsamo copero

El Servigroup Peñíscola FS visita este martes al Avanza Jaén Paraíso Interior, equipo de Segunda División, en la pista del conjunto andaluz en la cuarta ronda de la Copa del Rey que se disputa a partido único y en la que buscará un bálsamo que le ayude a curar su irregular inicio liguero.

El Peñíscola FS tiene en la Copa del Rey la oportunidad de cambiar la dinámica que le está acompañando en este inicio de temporada en Primera División. Después de diez jornadas apenas ha sumado tres victorias y ha sufrido siete derrotas.

La última fue este pasado fin de semana cuando visitó la pista del Viña Albali Valdepeñas y cayó por la mínima (1-0), por lo que un triunfo en la competición copera, además de suponer la clasificación a la siguiente ronda, podría servir de impulso de cara al encuentro de la undécima jornada liguera ante el Barça.

El entrenador, Santi Valladares, destacó la poca falta de gol de su equipo como elemento clave para cambiar la imagen. "Hay que seguir trabajando en la finalización y que empiecen a entrar", señaló en la rueda de prensa posterior al partido en Valdepeñas. "No hay un código que podamos aplicar y que a partir de ahí todas entren. Seguiremos trabajando que es lo único que podemos hacer para en el siguiente partido estar más atinados", añadió.

Valladares no podrá contar por lesión con Carles Saladié, Nicolás Rosental y Álex Cervera, mientras que Diego Quintela es baja por decisión técnica.

Enfrente estará un Avanza Jaén Paraíso Interior que está inmerso en la pelea por la permanencia en la Segunda División. Una victoria, dos empates y cinco derrotas es el balance de un equipo que, con 5 puntos, es el penúltimo de la competición.

Este fin de semana, el Avanza Jaén Paraíso Interior cayó en su visita a la pista del Sala 5 Martorell (5-3).

El Alzira quiere que la dolorosa derrota liguera del Palma le impulse en Copa en Móstoles

El Family Cash Alzira FS visita este martes al MRB FS Móstoles en la cuarta ronda de la Copa del Rey, un cruce a partido único en el que espera que le impulse la dolorosa derrota sufrida en la liga este fin de semana ante el Illes Balears Palma Futsal.

El Alzira FS llega a la competición copera después de la decepción sufrida este fin de semana en su duelo ante el tres veces campeón de la Copa Intercontinental, el Palma Futsal, que terminó en derrota tras una primera parte en la que se anotaron seis goles (3-4).

El conjunto valenciano rozó el empate en la última acción con dos balones que se toparon con el palo y el larguero y se quedó sin premio en un resultado que le mantiene como colista de la Primera División con 3 puntos en 10 jornadas.

Pese a la derrota, el técnico, Braulio Correal, ensalzó el esfuerzo de los suyos en rueda de prensa. "El equipo ha dado la cara, lo ha dado todo ante un equipo como el que teníamos delante. El regalo ha sido todo el ambiente que hemos vivido", señaló tras el partido.

Con ese impulso y la imagen competitiva ofrecida ante un equipo como el Illes Balears Palma Futsal, el Alzira FS confía en sacar un triunfo que le permita seguir superando rondas en la Copa y, sobre todo, traducir las sensaciones positivas en victorias.

De cara al duelo copero, Correal no podrá contar con Darrieer Soares, que sufre un esguince de tobillo, ni con Jaime Peiró y Joan Miguel, bajas ya conocidas tras sus lesiones de gravedad de la rodilla.

Su rival, el MRB FS Móstoles, es uno de los equipos más en forma de la Segunda División. Es segundo de la clasificación, empatado a 19 puntos con el líder Wanapix y este fin de semana venció en su visita a la pista del Barça Atlètic (3-4).