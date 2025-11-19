COPA DEL REY
El Servigroup Peñíscola FS se clasifica para los octavos de la Copa del Rey
El equipo castellonense accede así por cuarta temporada consecutiva a los octavos de final, en una Copa del Rey en la que suma tres campañas seguidas alcanzando las semifinales
El Servigroup Peñíscola logró este martes la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey tras imponerse por 1-4 al Avanza Jaén. El equipo de Santi Valladares encarriló el encuentro con dos goles en los primeros minutos y gestionó su ventaja ante un rival que no dejó de buscar sus opciones en ningún momento. Elías anotó el cuarto para los castellonenses y Jackson, cerca del final, marcó para los locales.
La crónica
El conjunto peñiscolano comenzó con ritmo y acierto. A los tres minutos, Diego Sancho abrió el marcador aprovechando una recuperación en primera línea. Poco después, Lucas Rocha culminó una buena acción colectiva con Elías para firmar el 0-2. Pese al golpe inicial, el Avanza reaccionó tras un tiempo muerto y consiguió equilibrar el juego, aunque sin generar ocasiones claras para recortar distancias.
Tras el descanso, un gol tempranero volvió a marcar el desarrollo del duelo. Lucas Rocha recibió un pase de Plaza y definió con precisión ante Quesada para poner el 0-3. El Avanza intentó volver al partido y apostó por el juego de cinco en el tramo final, obligando a los visitantes a defender con intensidad.
En una falta directa, Elías amplió la ventaja peñiscolana, pero el conjunto jiennense siguió insistiendo y encontró el premio en una rápida transición que Jackson resolvió ante Gio para el 1-4 definitivo.
El Servigroup Peñíscola accede así por cuarta temporada consecutiva a los octavos de final, en una Copa del Rey en la que suma tres campañas seguidas alcanzando las semifinales. El sorteo tendrá lugar este jueves a las 16.00 horas y la siguiente ronda se disputará los días 9 y 10 de diciembre.
Ficha técnica
Alineación del Servigroup Peñíscola
Gio, Plaza, Pablo Muñoz, Matheus y Sancho —cinco inicial—; Juanqui, Araya, Juanico, Víctor Pérez, Elías, Lucas Rocha, Flores y Cristian.
Goles: 0-1 Sancho (min. 3), 0-2 Lucas (min. 7), 0-3 Lucas (min. 21), 0-4 Elías (min. 36), 1-4 Jackson (min. 38).
Valoración
Santi Valladares: "Solventamos la eliminatoria que es lo que queríamos" .
