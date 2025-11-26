La Nucía lucha con valentía pero sucumbe ante un gigante Valdepeñas

La noche prometía épica en el Pabellón Camilo Cano, testigo de una de las citas más esperadas por la afición rojilla: la visita del Viña Albali Valdepeñas, equipo de Primera División y uno de los grandes del fútbol sala nacional. El ambiente respondió, el público también, y durante buena parte del primer acto La Nucía FS logró sostener la ilusión del “sueño copero”. Pero el potencial del conjunto manchego terminó imponiéndose con un contundente 1-8 que cerró la aventura nuciera en la Copa del Rey 2025-2026.

Un arranque valiente ante un gigante

El encuentro comenzó con ritmo y sin complejos por parte de La Nucía FS. Aunque Carrasco abrió el marcador a los dos minutos, ese tanto no hundió a los de David Valverde ‘Dada’, que reaccionaron elevando líneas, presionando la salida de balón y acumulando llegadas con peligro sobre la meta de Vandeson. El público del Camilo Cano, entregado desde el inicio, empujó a un equipo rojillo que demostraba que no pensaba ceder protagonismo pese a la diferencia de categoría.

Un empate merecido

En una de las fases de mayor atrevimiento local llegó el premio. Tras una salida rápida, Raúl culminó una jugada perfectamente trenzada para establecer el 1-1 y desatar la euforia en las gradas. Por momentos, La Nucía FS logró encerrar a Valdepeñas, sorprendiendo a un rival obligado a aumentar revoluciones para recuperar el control del partido. Ese tramo alimentó la fe de la hinchada y reforzó la sensación de que el equipo rojillo estaba dispuesto a competir de tú a tú.

El conjunto manchego reaccionó con firmeza conforme avanzaban los minutos. Recuperó la posesión, marcó los tiempos y obligó a La Nucía a replegarse. En una acción ofensiva que terminó con el disparo de Boyis, el balón se desvió con mala fortuna y acabó dentro de la portería de Iván, estableciendo el 1-2 poco antes del descanso. La ventaja, mínima pero significativa, recordó que la calidad individual y el colmillo de un Primera División pueden aparecer en cualquier momento.

Dos minutos fatales que cambiaron el partido

La segunda parte empezó con una ocasión clarísima para que La Nucía empatara. El 2-2 estuvo cerca, pero no llegó, y lo que vino después fue un auténtico vendaval de Valdepeñas. En apenas dos minutos de desconexión, el conjunto de Marlon Velasco marcó cuatro goles que rompieron por completo el encuentro. João Silveira, Gustavão y Alex Fonseca castigaron cada pérdida nuciera y en un suspiro el marcador pasó de un ajustado 1-2 a un demoledor 1-6 que dejó sin respuesta al equipo local.

El Viña Albali Valdepeñas jugó anoche en el pabellón Camilo Cano La Nucía / La Nucía

Orgullo local pese al marcador

A pesar del golpe, La Nucía FS no dejó de competir. Dada rotó, dio entrada a todos sus jugadores y el equipo buscó recortar distancias con acciones aisladas que no encontraron portería. El Camilo Cano reconoció el esfuerzo de los suyos y animó incluso cuando el resultado ya estaba muy lejos, orgulloso de un grupo que no renunció a su estilo ni a su actitud en ningún momento del choque.

El conjunto visitante, cómodo y eficaz, continuó generando peligro en los minutos finales. Sinésio Jr. firmó el séptimo tanto y, sobre la bocina, Gustavão cerró el 1-8 definitivo. La pegada, la intensidad y la profundidad de plantilla de Valdepeñas terminaron decantando una eliminatoria en la que La Nucía compitió mientras pudo, pero terminó cediendo ante un rival de enorme exigencia.

Un adiós digno para un camino histórico

Más allá del marcador, el encuentro dejó una noche memorable para La Nucía FS y sus aficionados, que vivieron la visita histórica de un Primera División al Camilo Cano con una de las mejores entradas de la temporada. El equipo rojillo, que venía de superar varias rondas y de eliminar al Levante UD en la anterior, cerró su participación en la Copa del Rey con dignidad, entrega y una primera parte que hizo soñar a su gente. El “sueño copero” termina, pero deja una huella de orgullo y la sensación de que este proyecto sigue creciendo paso a paso.

Ficha técnica:

CD La Nucía FS (1): Iván, Muri, Miguel, Óscar y Manu García.

También jugaron: Marcos, Pepe, Raúl, Zaka, Alejo, Pipi, Luis Ruiz, Jorge y Miralles.

Entrenador: David Valverde ‘Dada’

Viña Albali Valdepeñas (8): Vandeson, Boyis, Torres, Alex Fonseca y Carrasco.

También jugaron: Borja Puerta, José Mario, João Silveira, Naranjo, Sinésio Jr., Alfonso y Gustavão.

Entrenador: Marlon Velasco

Árbitros: Ropero Lara (Colegio valenciano) y Navarro Guardiola (Colegio murciano).

Goles: 0-1 (2’) Carrasco. 1-1 (8’) Raúl. 1-2 (18’) Boyis. 1-3 (22’) Carrasco. 1-4 (24’) João Silveira. 1-5 (25’) Gustavão. 1-6 (26’) Alex Fonseca. 1-7 (36’) Sinésio Jr. 1-8 (40’) Gustavão.