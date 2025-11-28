Jimbee Cartagena - Peñíscola y Valdepeñas - Alzira, en los octavos de la Copa del Rey

El Servigroup Peñíscola FS y el Family Cash Alzira FS jugarán los octavos de final de la Copa del Rey en las pistas del Jimbee Cartagena Costa Cálida y al Viña Albali Valdepeñas respectivamente, tras el sorteo celebrado este jueves.

El Peñíscola FS, que superó al Avanza Jaén Paraíso Interior (1-4) en la ronda anterior, viajará hasta el Palacio de los Deportes de Cartagena para enfrentarse a un equipo murciano que se estrena en esta ronda de la Copa del Rey al ser uno de los participantes en la Liga de Campeones y haber estado exento de las anteriores.

El Peñíscola, vigente campeón de la Copa de España, no está fino esta temporada y es decimocuarto, el antepenúltimo, en la Liga con sólo nueve puntos sumados en 11 partidos disputados con tres victorias y ocho derrotas, además de 30 goles a favor y 41 en contra. En este curso ya jugó en Cartagena y cayó por 5-1 en la Liga el 10 de septiembre dentro de la tercera jornada.

Por su parte, el Family Cash Alzira FS visitará al Viña Albali en Valdepeñas después de haber eliminado en los dieciseisavos de final al MRB FS Móstoles (3-7). Ambos equipos se vieron las caras el pasado 8 de noviembre en el partido de liga que se llevó Valdepeñas (1-0).

La eliminatoria, que dará paso a unos cuartos de final en los que ya estará en juego el acceso a la Final a Cuatro, se disputará a partido único entre los días 9 y 10 de diciembre.

Todos los emparejamientos de la Copa del Rey

Emparejamiento de octavos de final. / RFEF

Supercopa de España

Esta misma semana se sortearon las semifinales de la Supercopa de España, donde el Peñíscola FS participa como campeón de la Copa de España, y el resultado del sorteo también cruzó al equipo castellonense con el Jimbee Cartagena Costa Cálida, su rival en los octavos de la Copa del Rey.