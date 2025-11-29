Servigroup Peñíscola se reencuentra con su mejor versión y golea a Industrias Santa Coloma (7-3)

El Servigroup Peñíscola volvió a sonreír en el Municipal. El conjunto del Baix Maestrat logró una victoria incontestable ante Industrias Santa Coloma por 7-3 en un duelo directo por la permanencia, dominado de principio a fin por los de Santi Valladares. Un inicio arrollador, coronado con un 4-0 al descanso, permitió a los peñiscolanos controlar el partido con solvencia y poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas.

Un arranque perfecto que encarriló el partido

El Peñíscola salió al parqué con máxima concentración y ambición. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Juanqui inauguró el marcador tras una brillante acción de pívot, poniendo de inmediato a los suyos en ventaja. La intensidad local no decayó y, en el 6', Pablo Muñoz amplió diferencias con una gran acción individual que dejó sin respuesta a la zaga catalana.

Pese al tiempo muerto solicitado por Industrias Santa Coloma, el dominio azulón se mantuvo. En el minuto 9, Agustín Plaza culminó una transición para establecer el 3-0, encendiendo aún más a una grada entregada. Antes del descanso, Flores anotó el cuarto tanto en una jugada de estrategia que certificaba el excelente primer tiempo de los castellonenses.

Juanqui en una de las acciones del encuentro / Servigroup Peñíscola

Santa Coloma reacciona, pero el Peñíscola impone su ley

En la segunda mitad, el conjunto catalán trató de meterse en el partido. Tolrà recortó distancias en el 22' aprovechando un rechace, pero la respuesta local fue inmediata: Pablo Muñoz volvió a aparecer para firmar el 5-1 y devolver la tranquilidad al Municipal.

Con más de siete minutos por jugar, Industrias Santa Coloma recurrió al juego de cinco, logrando de nuevo anotar por medio de Tolrà. Sin embargo, la respuesta fue idéntica: Pablo Muñoz, en una actuación estelar, completó su hat-trick estableciendo el 6-2. Ya en la recta final, Víctor Pérez aprovechó la portería vacía para hacer el séptimo gol local, mientras que Tolrà, desde el punto de penalti, cerró el marcador con el 7-3 definitivo.

Tres puntos que valen oro en la lucha por la permanencia

La victoria permite al Servigroup Peñíscola ampliar a siete puntos su colchón respecto a los puestos de descenso, a falta de que finalice la jornada. Una dosis de moral imprescindible para un equipo que buscaba reencontrarse con su competitividad y su fortaleza en casa.

Los de Valladares afrontarán ahora un nuevo duelo directo por la permanencia el domingo en Tudela frente a Ribera Navarra, un choque clave para continuar escalando y consolidar su posición en la categoría.

Alineación del Servigroup Peñíscola

Gus; Plaza, Elías, Lucas Rocha, Juanqui (cinco inicial); Araya, Juanico, Pablo Muñoz, Matheus, Flores, Víctor Pérez, Cristian y Gio.

Goles del encuentro

1-0 Juanqui (min. 2), 2-0 Pablo Muñoz (min. 6), 3-0 Plaza (min. 9), 4-0 Flores (min. 15), 4-1 Tolrà (min. 22), 5-1 Pablo Muñoz (min. 26), 5-2 Tolrà (min. 35), 6-2 Pablo Muñoz (min. 37), 7-2 Víctor Pérez (min. 39), 7-3 Tolrà (min. 40).