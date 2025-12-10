Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira dicen adiós a la Copa del Rey de fútbol sala

Jimbee Cartagena y Viña Albali Valdepeñas fueron los verdugos del Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira en los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala. El equipo castellonense cedió en la prórroga por 6-4 en casa del conjunto murciano, mientras que el conjunto valenciano perdió por 4-0 en casa del Valdepeñas.

Resultados de los partidos de octavos de final. / RFEBM

Así fue el partido del Servigroup Peñíscola

El Servigroup Peñíscola cayó en la prórroga en los octavos de final de la Copa del Rey. Dos goles de Mellado y Waltinho en el tiempo extra fueron determinantes para el triunfo del Jimbee Cartagena, que remó a contracorriente casi todo el partido.

El choque empezó de forma inmejorable para los locales, con el 1-0 de Gon Castejón a los pocos segundos. La reacción del Peñíscola le llevó a voltear el marcador con tres goles del brasileño Matheus Ferreira en el minuto 9, Carles Saladié en el 15 y Juan Carlos Sánchez "Juanqui" en el 19 y al intermedio se llegó con el 2-3 con el postrero tanto de Walter Fernandes "Waltinho" a un minuto del bocinazo y con los locales estrellando el balón tres veces en la madera.

En la segunda mitad llegó la reacción local. José Miguel Oliver "Chemi", su portero, niveló la contienda con una incorporación al ataque culminada con disparo en el 26. Fran Cortés consiguió el cuarto tanto rojiblanco y, de ese modo, el Jimbee volvió a mandar bastante tiempo después, concretamente en el minuto 34. Sin embargo, el Servigroup Peñíscola, jugando de cinco, forzó el 4-4 en el último minuto con gol de Víctor Pérez, enviando el duelo al tiempo extra.

La prórroga empezó tan rápido como el partido: un córner ejecutado por Pablo Ramírez permitió a Mellado conectar el 5-4 nada más reanudarse el juego y ya con Peñíscola desbordado, Waltinho cerró el triunfo con el 6-4 definitivo, que dejaba fuera de la Copa del Rey al conjunto de Peñíscola.

Así fue el partido del Family Cash Alzira FS

El Viña Albali Valdepeñas se clasificó con autoridad para los cuartos de final de la Copa del Rey tras superar por 4-0 al Alzira, dejando encarrilado el duelo en apenas diez minutos. Mateus Torres abrió el marcador tras un robo de Carrasco y poco después llegaría el 2-0, obra de Lucas Cezar a pase de Álex Fonseca. El propio Torres firmó el 3-0 antes del descanso, culminando un primer tiempo de gran eficacia del equipo de Marlon Velasco.

En la segunda parte, el conjunto vinatero bajó el ritmo y permitió que el Alzira dispusiera de ocasiones claras para recortar distancias, pero Vandeson sostuvo a los suyos con paradas decisivas.

Finalmente, Gustavao sentenció el encuentro peleando un balón que acabó en el 4-0 definitivo.

