El Peñíscola FS celebra su 25 aniversario por todo lo alto

El Club Fútbol Sala Peñíscola celebró este miércoles, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el acto conmemorativo de su XXV Aniversario, una cita que contó con una destacada representación de instituciones públicas, patrocinadores, aficionados, así como jugadores y miembros del club, tanto actuales como históricos.

Acto de Celebración del 25º Aniversario del Peñíscola FS

La entidad atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y, desde su fundación en el año 2000 —con la creación inicial de un equipo femenino y, posteriormente, del conjunto masculino—, no ha dejado de crecer ni de cosechar importantes logros deportivos.

El acto dio comienzo con la proyección de un vídeo recopilatorio que repasó algunos de los momentos más relevantes del club, como los primeros pasos en la élite con el debut en Primera División en 2013, las diferentes clasificaciones para fases finales, el ascenso logrado en 2023 y los éxitos más recientes, entre los que destaca la histórica conquista de la Copa de España 2025.

Posteriormente, tomaron la palabra Salva Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola; y Manuel Sierra, presidente del club. Los tres intervinientes recordaron anécdotas y momentos inolvidables de estos 25 años, durante los cuales el nombre de Peñíscola ha brillado con fuerza en el panorama del fútbol sala nacional.

Reconocimientos a personas y entidades vinculadas con el Peñíscola FS

Santi Valladares, entrenador con más partidos dirigidos

Juan Carlos Sánchez "Juanqui", jugador con más partidos disputados

Hoteles Servigroup, principal patrocinador privado

El Periódico Mediterráneo, por su seguimiento y apoyo informativo

Supporters Fondo Sèquia, por su fidelidad y respaldo incondicional

Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola

Juan Vizcarro, presidente fallecido en 2022

Francisco Villanueva, presidente de honor del club

Laura Hidalgo, presentadora del acto y jefa de prensa del Ayuntamiento

Manuel Sierra, actual presidente de la entidad

Asimismo, la FFCV, la RFEF, el Ayuntamiento de Peñíscola, El Periódico Mediterráneo y el CDFS Segorbe quisieron sumarse al reconocimiento al Club Fútbol Sala Peñíscola por sus 25 años de trayectoria.

Como colofón al acto, el club sorprendió a todos los asistentes con la presentación oficial de “Pedro”, la nueva mascota de la entidad, inspirada en Pedro de Luna, el Papa Benedicto XIII, que animará los encuentros y contribuirá a acercar el fútbol sala a los aficionados más jóvenes. Cerró el acto la interpretación del himno regional valenciano a cargo del tenor Angel Bascuñana.

El Club Fútbol Sala Peñíscola quiere agradecer a todas las personas que han hecho posible estos primeros 25 años de historia y afronta el futuro con ilusión y ambición, con el objetivo de seguir sumando éxitos a partir de 2026.