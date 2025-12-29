El Alzira FS gana en Córdoba su primer partido como visitante (4-5) y abandona el farolillo rojo

Enorme el regalo de Navidad que el Family Cash Alzira FS dio el pasado sábado a sus sufridos seguidores con una victoria trabajadísima por 4-5 en Córdoba que le saca por primera vez del farolillo rojo de la clasificación de Primera División. La parte negativa fue que los dos primeros equipos que se salvan, Industrias García y Osasuna, también ganaban sus encuentros y la salvación sigue a seis puntos.

Trabajada victoria

La crónica

Excelente primera parte del Family Cash Alzira FS en un partido donde parecía que los papeles estaban cambiados. El colista es el que llevaba la iniciativa y el peligro en la portería contraria y el local no ejercía la condición como tal ni de aspirante a jugar la Copa de España. Los de Braulio Correal percutían una y otra vez la portería que defendían alternativamente Fabio y Víctor. Sin embargo, de nuevo aparecían los fantasmas de toda la temporada. Cuando mejor estaban los alzireños, en una jugada de córner, Arnaldo Báez marcaba el 1-0 que daba tranquilidad a los andaluces y frenaba el ímpetu valenciano. Pese al golpe, el Alzira se ha sabido rehacer y a los diez minutos aprovechaba un robo con pase al segundo palo y Yunii marcaba el empate a placer. Cola se topó con el poste cinco minutos después y en el 18 Yunii volvía a ser el más espabilado de la clase. Quixeré chutaba desde lejos, Fabio rechazaba en corto y el marroquí aprovechaba el rechace. Por su parte, Pereira seguía demostrando por qué Braulio confía plenamente en él con varias paradas importantes.

A los seis minutos de la segunda parte, el meta cordobés Víctor sorprendía desde lejos y el empate espoleaba a los andaluces como en la primera parte. Afortunadamente, los ribereños se volvían a rehacer y subían la presión. Con una contra muy bien conducida por Lechero, el murciano cedía a Pablo García para lograr el 2-3 y con otro gran corte de Darrieer, Quixeré marcaba el 2-4. El argentino Emanuel Santoro arriesgaba con portero jugador a falta de siete minutos y le saía bien. Murilo desde lejos y Nicolás a placer a pase de Pescio empataban a tres minutos para el final. Un minuto después, los andaluces cometían penalti que Yunii transformaba y conseguía un hat trick. Los alzireños han defendido a la perfección los dos minutos que restaban y solo ha faltado acierto con los tiros lejanos sin portero.

El equipo no tendrá descanso ya que el miércoles 7 de enero volverá a jugar en Peñíscola para tres días después recibir al Jimbee Cartagena y afrontar el parón de la liga hasta el 14 de febrero.

Valoración del entrenador

“La visión positiva es que ha llegado la primera victoria fuera de casa -y los primeros puntos como visitantes- y seguimos dejando sensaciones de que merecemos estar en la máxima categoría”, destacó el técnico alzireño, Braulio Correal, al término del partido.