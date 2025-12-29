Empate de mérito del Servigroup Peñíscola en la pista del Inter (3-3)

El Servigroup Peñíscola cerró el año 2025 con un valioso empate en la pista del Movistar Inter (3-3), en el Pabellón Jorge Garbajosa, en la última jornada de la primera vuelta. Reparto de puntos tras un partido vibrante, con constantes alternativas en el marcador y en el que los peñiscolanos estuvieron muy cerca de llevarse la victoria. Juanico tuvo en sus botas el triunfo a ocho segundos del final, pero Jesús García detuvo el lanzamiento de diez metros. Minutos antes, Pirata había igualado el choque a menos de un minuto para la conclusión.

Valioso empate

La crónica

El conjunto de Santi Valladares ejecutó a la perfección su plan de partido, mostrando una gran solidez defensiva desde el inicio y con un Gio muy seguro bajo palos. El Servigroup Peñíscola pudo adelantarse incluso antes, pero Jesús García también se mostró inspirado. El 0-1 llegó en el minuto 8, cuando Diego Sancho culminó con acierto una rápida contra ante el meta madrileño.

El Inter buscó el empate antes del descanso, aunque sin éxito. La ocasión más clara fue un disparo al palo de Cecilio, mientras que el Peñíscola también dispuso de oportunidades para ampliar la ventaja.

Tras el paso por vestuarios, los locales aumentaron el ritmo y lograron darle la vuelta al marcador con dos goles en menos de un minuto. Cecilio firmó el empate con un disparo ajustado al palo y, acto seguido, Harrison hizo el 2-1 en una acción de estrategia.

Lejos de venirse abajo, el Servigroup Peñíscola reaccionó con personalidad y volvió a empatar poco después, en un disparo de Juanico que Diego Sancho desvió a la red con intención. El Inter siguió llevando el peso del partido, pero ya estaba en bonus de faltas. Gio volvió a aparecer con varias intervenciones de mérito hasta que Víctor Pérez forzó la sexta a falta de 3:44 para el final. Juanico no falló desde los diez metros y puso el 2-3 para los del Baix Maestrat.

A partir de ahí, el conjunto madrileño apostó por el portero-jugador en busca de la remontada. El Peñíscola defendió bien la ventaja hasta que un desajuste permitió a Pirata empatar en el segundo palo en el último minuto. El Inter continuó atacando con juego de cinco, pero una falta en ataque de Pirata fue sancionada con otro lanzamiento de diez metros. Esta vez, Jesús García volvió a imponerse a Juanico para sellar el empate definitivo.

Clasificación y próximos partidos

La primera vuelta concluye con el Servigroup Peñíscola en la 12ª posición, con 17 puntos y una renta de nueve sobre la zona de descenso. El 2026 arrancará para los peñiscolanos con la disputa de la Supercopa de España en Palma, donde afrontarán la semifinal el próximo sábado a las 16:30 horas frente al Cartagena. Los de la Ciudad en el Mar buscarán seguir haciendo historia y conquistar un nuevo título nacional. La competición liguera regresará el miércoles 7 de enero, con el duelo en casa ante el Alzira.

Clasificación. / RFEF

Valoraciónd el entrenador

Santi Valladares: "Los chicos hicieron un trabajo enorme en defensa y hemos sabido sufrir"

Declaraciones de Valladares

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Plaza, Juanico, Pablo Muñoz y Diego Sancho (cinco inicial); Flores, Matheus, Víctor Pérez, Juanqui, Araya, Saladié, Cristian, Lucas Rocha y Gus.

Goles: 0-1 Diego Sancho (min. 8), 1-1 Cecilio (min. 26), 2-1 Harrison (min. 26), 2-2 Diego Sancho (min. 30), 2-3 Juanico (min. 37), 3-3 Pirata (min. 40).