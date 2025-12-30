Dos jugadores del Servigroup Peñíscola FS, en la prelista de 30 jugadores para el Europeo

El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este martes la prelista de 30 jugadores para el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero, y en la que están los jugadores del Servigroup Peñíscola Pablo Muñoz Moya y Diego Sancho Bonet.

La lista definitiva, de 16 jugadores, se anunciará el 8 de enero, una vez que se dispute la jornada de Liga en Primera División, y de ella saldrán los 14 que disputarán el torneo y que se podrá modificar hasta 24 horas antes del debut ante Eslovenia el día 23, a las 20:30 horas en Liubliana, ciudad en la que tendrá también como rivales a Bielorrusia y Bélgica.

La concentración para preparar el Europeo arrancará el día 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Eslovenia el día 20.

En la relación ofrecida por el Velasco no se encuentran el lesionado Renato Lopes, que está en fase de recuperación después del percance sufrido en su primer partido oficial con el Jimbee Cartagena; Eloy Rojas, del Jaén Paraíso Interior, internacional en otras ocasiones; o Juan Emilio, del Quesos El Hidalgo Manzanares, mientras que sí figuran jugadores que han debutado con el seleccionador, como Dani Zurdo, Gon Castejón, David Novoa, Diego Sancho o Pablo Muñoz.

Relación de jugadores

-Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echeverría (Osasuna Magna) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

-Cierres: Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, (Viña Albali Valdepeñas), Antonio Pérez Ortega (Barça), José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Jimbee Cartagena Costa Cálida).

-Ala-cierres: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo Mayor Gonzálvez, David Álvarez Muntéis y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter).

-Alas: Francisco José Cortés Hernández y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado, Javier Mínguez Rubio y Francisco Paniagua Soler, Pani, (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Daniel López López, Dani Zurdo, (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

-Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior) y Sergio González Pérez (Barça).

-Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia), Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola).

Jesús Velasco: "Vamos a dar el máximo para pelear por el Europeo de 2026"

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, se muestra confiado y ambicioso y fija la mirada en su primer gran reto de 2026, el Campeonato de Europa de Lituania, Letonia y Eslovenia, que se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero, con un mensaje de optimismo: "Vamos a dar el máximo para pelear por el Europeo de 2026".

"El fin de año es el momento para agradecer, celebrar y mirar al futuro. Este 2025 nos ha permitido seguir creciendo como selección y, sobre todo, lograr la clasificación para la Eurocopa. Vamos a por 2026 con mucha ilusión, nos espera un torneo muy exigente y vamos a dar el máximo para pelear por el título", señaló el técnico.

El Europeo de 2026 será el primer gran torneo oficial para Velasco al frente de la selección, cargo que asumió en noviembre de 2024. Desde entonces, el balance competitivo invita al optimismo: 14 partidos dirigidos, con 12 victorias, un empate y una sola derrota, números que reflejan la solidez del grupo y la rápida asimilación de su idea de juego.

La concentración para preparar el campeonato arrancará el próximo 12 de enero y España ha quedado encuadrada en el grupo C, que se disputará en Liubliana, junto a las selecciones de Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica. Un grupo exigente en el que el combinado español deberá mostrar regularidad desde el inicio para asegurar su presencia en las rondas decisivas.

Velasco, en los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, destacó la importancia de llegar al torneo con el máximo nivel competitivo y mental. "Sabemos que en Europa no hay partidos sencillos. Todas las selecciones han crecido mucho y cualquier error se paga caro. Nuestro objetivo es competir cada encuentro como si fuera una final", apuntó el seleccionador, que afronta el reto con la responsabilidad de mantener a España en la élite continental.

Más allá del Europeo, el calendario internacional de 2026 también presenta otro desafío de gran relevancia: el inicio del camino hacia el Mundial de 2028 y España comenzará su participación en la fase de clasificación el próximo mes de octubre, un proceso que exigirá continuidad y ambición tras la cita continental.

Así, la selección española cierra el año con ilusión renovada y con la mirada puesta en un 2026 cargado de retos, en el que el Europeo será la primera gran prueba del nuevo proyecto liderado por Jesús Velasco, porque la selección lleva una década sin lograr un título.