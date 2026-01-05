El Servigroup Peñíscola FS se quedó a las puertas de la final de la Supercopa

El Servigroup Peñíscola FS cayó este sábado ante el Jimbee Cartagena en las semifinales de la Supercopa de España y se quedó a las puertas de la gran final de la forma más cruel posible, tras un desenlace vibrante. Un gol de Mellado a solo diez segundos del final significó el definitivo 4-3 y dio la clasificación al conjunto cartagenero, a la postre campeón del torneo. Instantes antes, a treinta segundos del final, Juanqui había igualado el encuentro y llevaba al Peñíscola a rozar la tanda de penaltis.

La crónica

En la primera participación del club en una Supercopa de España, los del Baix Maestrat comenzaron con el marcador en contra. Jimbee Cartagena se adelantó en el minuto 2 con un tanto desafortunado para los peñiscolanos, tras un gol en propia puerta a la salida de un saque de banda. Al Servigroup Peñíscola le costaba generar peligro hasta que la expulsión de Cortés por doble amarilla cambió el guion del partido. En la primera acción en superioridad, Juanqui aprovechó el momento para firmar el 1-1 y devolver la igualdad al duelo.

Poco después volvió a golpear el conjunto murciano, con una acción individual de Motta que superó a Gio con un disparo de derechas. Sin embargo, el Peñíscola volvió a demostrar su carácter y logró empatar antes del descanso: Matheus asistió a Cristian, que no perdonó para establecer el 2-2.

Tras el paso por vestuarios, al Servigroup Peñíscola le faltó acierto para ponerse por delante. Pablo Muñoz estuvo a punto de firmar el gol del torneo con una espectacular acción individual que acabó estrellándose en el larguero. Más tarde, Araya dispuso de un mano a mano ante Chemi que resolvió el guardameta cartagenero. Jimbee, en cambio, no perdonó y, tras una pérdida, Mellado adelantó de nuevo a los suyos con el 3-2.

En los minutos finales, el Peñíscola lo intentó con insistencia hasta apostar por el portero-jugador. Tras varias llegadas, Juanqui apareció en el área para cazar un balón dividido y marcar el 3-3 a falta de medio minuto. Cuando parecía que el partido se marchaba a los penaltis, una última ofensiva de Jimbee permitió a Mellado firmar el 4-3 definitivo. En esa acción, los peñiscolanos protestaron una falta previa señalada a Plaza, pero los colegiados no concedieron la revisión en el Soporte de Vídeo.

El equipo de la Ciudad en el Mar se quedó así sin la opción de sumar un nuevo título nacional tras la Copa lograda en 2025, aunque esta histórica participación en la Supercopa de España, junto a tres de los grandes del fútbol sala nacional, quedará para el recuerdo. Ahora, el conjunto peñiscolano vuelve a centrarse en la liga, con el derbi ante el Alzira este miércoles 7 a las 20:00 horas en el pabellón Juan Vizcarro.

Valoración

Santi Valladares: "En estas finales intervienen factores que no dependen de uno"

Santi Valladares

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gio, Plaza, Elías, Pablo Muñoz y Diego Sancho —cinco inicial—; Flores, Juanico, Sancho, Saladié, Cristian, Matheus, Lucas Rocha y Gus.

Goles: 1-0 en propia (min. 2), 1-1 Juanqui (min. 14), 2-1 Motta (min. 16), 2-2 Cristian (min. 18), 3-2 Mellado (min. 32), 3-3 Juanqui (min. 40), 4-3 Mellado (min. 40).