El Alzira FS sorprende al campeón de Liga y Supercopa en su camino hacia la permanencia

El Family Cash Alzira dio la gran sorpresa de la jornada al ganar al vigente campeón de la Liga y reciente campeón de la Supercopa de España, el Jimbee Cartagena Costa Cálida (3-2), para seguir recortando puntos hasta la salvación, cada vez más cerca. Un triunfo que muestra la clara progresión de los valencianos, a pesar de la derrota en el reciente derbi autonómico ante el Servigroup Peñíscola.

Ya fue meritorio irse al descanso con un 2-1 favorable a los locales (Rubi y Lechero; Mellado), pero se presuponía que las tornas volverían a la normalidad en el segundo acto. Pero no. A poco de la reanudación, Darío protagonizó el 3-1 por una acción en propia portería. Aguantaron los valencianos el resultado y no se descompusieron cuando Osamanmusa puso el 3-2 con 11 minutos por disputar. Lograron una victoria esencial en sus aspiraciones por permanecer en la máxima categoría, ya que el CA Osasuna Magna sólo está a cinco puntos.

Valoración de Braulio Correal

Tras el partido, el entrenador del Family Cash Alzira, Braulio Correal, destacó que "hemos heho un buen partido, aunque lógicamente, hemos tenido algo de suerte en esos momentos claves en los que ellos, en zona de finalización, han tenido intervalos de pases muy claros para lograr gol y penalizarnos. También es verdad que hemos tenido ocasiones, pero en el cómputo global, nuestro equipo ha trabajado muy bien el encuentro y estoy contento por los jugadores, por el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia que se muestra en el día a día a pesar de estar como estamos en la clasificación. Esto nos tiene que servir como una inyección de moral, nos vamos al parón con buen sabor de boca".

Celebración de los jugadores del Family Cash Alzira. / Alzira FS

"Ha sido una tarde histórica en el Palau, pero no solo por ganar, que también, sino porque se ha vivivo una gran atmósfera, con ilusión. Hubo de todo durante el encuentro y una ocasón final de infarto. Eso es de lo que se trata, de venir al Palau a disfrutar del fútbol sala, de nuestro equipo, del rival. La victoria es de todos, del equipo, del club, del aficionado. Ahora hay que trabajar en este período para mejorar en las áreas que necesitamos y potenciar las cosas buenas que hacemos. La lucha va a ser tremenda en las trece jornadas que quedan. Con trabajo y con un poquito de suerte, se pueden conseguir victorias contra grandes equipos.