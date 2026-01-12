El Servigroup Peñíscola FS cae en Manzanares (6-3)

El Servigroup Peñíscola perdió este sábado en Manzanares por 6-3 y se marcha al paréntesis de selecciones con su primera derrota tras cinco jornadas invicto. El mayor acierto goleador de los locales acabó siendo decisivo, después de un partido muy igualado que los peñiscolanos pelearon hasta los últimos segundos. Los de Santi Valladares igualaron el marcador en tres ocasiones durante la primera parte, pero siempre encontraron la respuesta inmediata del conjunto manchego.

La crónica

El encuentro comenzó con el gol de los de Juanlu Alonso, tras un disparo de Raúl Campos que aprovechó una pérdida de balón de los castellonenses. El 1-0 abrió un primer tiempo de constante intercambio de goles y ocasiones. Poco después llegó el empate de Víctor Pérez, atento para cazar un balón dividido dentro del área. Sin embargo, minutos más tarde se produjo el 2-1 en propia puerta, tras un lanzamiento de Daniel que se estrelló en el palo.

La réplica no tardó en llegar y Cristian firmó el 2-2 con un remate al segundo palo. La alegría duró poco, ya que en la siguiente jugada Toni volvió a adelantar a Manzanares con el 3-2. La historia se repitió minutos después: Pablo Muñoz logró el 3-3 tras una gran acción individual, pero casi sin tiempo para celebrarlo Daniel devolvió la ventaja a los locales con el 4-3.

Tras el descanso, el Peñíscola firmó sus mejores minutos del partido, generando varias ocasiones claras en las que faltó acierto ante Antonio. La más clara fue para Elías, pero el posible 4-4 fue anulado por mano, decisión que quedó ratificada tras la revisión en el soporte de vídeo. En el otro área, el Manzanares volvió a mostrarse más efectivo y amplió distancias con el 5-3, de nuevo tras una recuperación.

Con dos goles de desventaja, el Peñíscola se vio obligado a apostar por el portero-jugador, aunque esta vez sin fortuna de cara a gol. Humberto cerró el marcador con el 6-3 en el último minuto. De este modo, el Manzanares firmaba su segunda victoria ante los peñiscolanos esta temporada, tras el 5-6 de la primera vuelta, y rompía una racha negativa en su pabellón, donde el Peñíscola había logrado un empate (3-3) y una victoria (4-8) las dos últimas campañas.

Los de Santi Valladares se marchan al largo paréntesis de selecciones en 12.ª posición con 20 puntos, con un balance de seis victorias, dos empates y nueve derrotas. La competición se reanudará el 14 de febrero, con la visita del Noia al Juan Vizcarro.

Valoración

Santi Valladares: "Se dio el partido que no queríamos"

Declaraciones de Valladares

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Cristian, Elías, Víctor Pérez y Sancho (cinco inicial); Juanqui, Araya, Pablo Muñoz, Juanico, Matheus, Lucas, Flores y Saladié.

Goles: 1-0 R. Campos (min. 5), 1-1 V. Pérez (min, 7), 2-1 en propia (min. 12), 2-2 Cristian (min. 15), 3-2 Toni (min. 15), 3-3 P. Muñoz (min. 18), 4-3 Daniel (min. 18), 5-3 R. Campos (min. 30), 6-3 Humberto (min. 40).