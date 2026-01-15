El Family Cash Alzira se medirá a ElPozo Murcia Costa Cálida en L'Olleria

El Pabellón Municipal La Solana de L'Olleria acogerá el miércoles 28 de enero, a las 20:00 horas, una de las grandes citas del fútbol sala de este invierno: el II Trofeu Family Cash Alzira, que enfrentará al Family Cash Alzira FS y a ElPozo Murcia Costa Cálida, actual líder de la Primera División.

El torneo fue presentado el pasado martes sobre la propia pista de La Solana, un escenario que ya colgó el cartel de "no hay billetes" en la primera edición del trofeo, cuando el amistoso entre Alzira y Peñíscola llenó un pabellón con 500 localidades. La visita de uno de los grandes referentes del fútbol sala europeo hace prever que la respuesta del público vuelva a ser generosa.

Cartel de la segunda edición del Trofeu Family Cash. / Family Cash Alzira FS

Valoraciones

El encuentro se disputará aprovechando el paréntesis de las competiciones oficiales por la UEFA Euro Futsal, que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia Durante la presentación, el alcalde de L'Olleria, Ramón Vidal, destacó que "es una noticia magnífica para el municipio, que ya está creando una gran expectación" y mostró su confianza en volver a llenar el pabellón.

En la misma línea, el concejal de Deportes, Daniel Semper, subrayó que "es un orgullo recibir la visita del líder de Primera y de nuestro equipo hermano, el Family Cash Alzira FS", deseando que el evento sea "una tarde para recordar". Por su parte, el presidente del Family Cash Alzira FS, Vicente Fontana, agradeció la gran acogida que siempre recibe el club en L'Olleria.

Venta de entradas

Las entradas ya están a la venta de forma presencial en el Pabellón La Solana, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas, con precios de 5 euros para los socios del L'Olleria FS y 10 euros para el público en general. Con un aforo limitado a 500 localidades y la visita del líder de la élite nacional, se recomienda adquirirlas con antelación.