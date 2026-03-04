Tangana bestial en el Peñíscola - Noia de Fútbol Sala

La noche del martes dejó en el pabellón Juan Vizcarro uno de esos episodios que trascienden lo estrictamente deportivo. El encuentro aplazado de la 18ª jornada entre el Peñíscola y el Noia, que no pudo disputarse en su fecha original a causa del temporal, concluyó con una contundente victoria visitante (1-6) y con una batalla campal que amenaza con acarrear duras sanciones disciplinarias.

El duelo enfrentaba a dos equipos con aspiraciones distintas pero urgencias compartidas. El Peñíscola, arropado por su afición, buscaba consolidar su posición en la zona media de la tabla. El Noia, por su parte, necesitaba los puntos para acercarse a los puestos de ‘playoff’. Con el calendario ya equilibrado —todos los equipos cuentan ahora con 20 partidos disputados— el choque tenía un peso clasificatorio evidente.

La tangana

El foco informativo se desplazó bruscamente del marcador a lo sucedido tras el pitido final. En un clima de tensión acumulada, se desató una trifulca que degeneró en una pelea multitudinaria sobre la pista. Patadas, empujones y puñetazos marcaron unas escenas impropias de la élite del fútbol sala español. Jugadores, miembros de los cuerpos técnicos e incluso personal auxiliar se vieron involucrados en una tangana que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.

La gravedad de los hechos fue tal que la Guardia Civil tuvo que personarse en el pabellón para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los presentes. Según diversas fuentes y testimonios recogidos tras el encuentro, el acta arbitral reflejaría con detalle lo sucedido, apoyado además por abundante material audiovisual.

El periodista especializado en fútbol sala Gustavo Muñana calificó lo ocurrido como “una de las imágenes más violentas en el futsal español en los últimos 20 años, desde el Boadilla-Benicarló de 2006”. Aquella referencia remite a uno de los precedentes más recordados por su dureza en la disciplina, lo que da dimensión al alcance del incidente vivido en Peñíscola.

Ahora, el Comité de Competición deberá analizar el acta arbitral, las imágenes y los testimonios para depurar responsabilidades. Se prevé un proceso exhaustivo que podría desembocar en sanciones severas para los implicados, tanto a nivel individual como colectivo. Multas económicas, suspensiones de varios partidos e incluso clausuras parciales del pabellón no se descartan en función de la gravedad que determine el órgano disciplinario.

El fútbol sala español, que en los últimos años ha trabajado por proyectar una imagen de crecimiento, profesionalización y espectáculo familiar, se enfrenta así a un episodio que empaña la jornada y que reabre el debate sobre la gestión de la tensión competitiva en partidos de alta exigencia. Mientras el Noia celebra tres puntos vitales para sus aspiraciones, el eco de la pelea amenaza con prolongarse mucho más allá de los 40 minutos reglamentarios.

El acta arbitral

Una vez finalizado el partido y cuando los jugadores de ambos equipos se estan saludando protocolariamente, suceden una serie de hechos que procedemos a relatar a continuación:

Los jugadores dorsal 20 del equipo local (Sancho Bonet, Diego) y dorsal 10 del equipo visitante (Macedo Rodrigues, Tiago Manuel) se empujan mutuamente. A ellos se une el jugador dorsal 9 del equipo local (Sanchez Colchon, Juan Carlos). Entre los citados jugadores del equipo local lanzan un puñetazo que impacta en el jugador visitante sin poder identificar el ejecutor.

A continuación, el jugador dorsal 10 del equipo visitante responde lanzando una patada impactando en el jugador dorsal 20 del equipo local

Tras ello, el jugador dorsal 10 del equipo visitante se mueve hacia otra zona del terreno de juego a donde llega corriendo el jugador dorsal 12 del equipo local (Gonzalez Vazquez, Giovanni Miguel) que salta hacia él lanzandole una patada y contactando con sus manos en el cuerpo del citado jugador rival.

En ese momento, una persona de la grada salta al terreno juego y se aproxima al jugador dorsal 10 del equipo visitante lanzandole dos puñetazos, impactando en su cuerpo el primero de ellos.

Tras ello, el jugador dorsal 10 del equipo visitante se mueve hacia un lugar cercano a la grada de animacion. En ese momento se aproxima a él el jugador dorsal 10 del equipo local (Moreno Lopez, Juan Jose) quien le propina varios puñetazos a los que responde el citado dorsal 10 visitante golpeandole en su cara.

Tras este hecho, se aproxima el jugador dorsal 9 del equipo local que lanza dos puñetazos que impactan (al menos uno de ellos) en dos jugadores visitantes sin identificar.

Junto a este tumulto, otra persona que salta desde la grada lanza una patada hacia un integrante del equipo visitante sin poder identificar a quien golpea.

En el terreno de juego se muestra tarjeta roja al jugador dorsal 9 de equipo local (Sanchez Colchon, Juan Carlos) y al jugador 10 del equipo visitante (Macedo Rodrigues, Tiago Manuel) ambos por los motivos anteriormente descritos. Debido al tumulto sucedido y la cantidad de personas implicadas, no podemos afirmar otro tipo de acciones ocurridas. Informamos que en el terreno de juego habia muchas personas sin identificar debido a la actuacion de seguridad privada del clubi, guardia civil y Policia, ademas de directivos de ambos equipos

Hemos de indicar el apoyo en todo momento y la ayuda del presidente del equipo local, seguridad del equipo local y fuerza publica.

