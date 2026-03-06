Cocentaina reunirá a la élite del fútbol sala con la I Copa Élite Juvenil y la Supercopa Comunitat FFCV

Del 20 al 22 de marzo, Cocentaina se convertirá en el centro neurálgico del fútbol sala valenciano con la celebración de la I Copa Elite Juvenil Futsal y la Supercopa Comunitat, competiciones organizadas por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana que reunirán en el Pabellón Municipal de Cocentaina a equipos de primer nivel del panorama autonómico y nacional.

Presentación de la la I Copa Elit Juvenil' de fútbol sala

El evento se disputará en formato Final Four, con las semifinales concentradas en una misma jornada y las finales de ambas competiciones programadas para el domingo. La iniciativa ha sido promovida por el YeFaky FS, club anfitrión que milita en la Segunda División B Nacional, con el apoyo del Ayuntamiento de Cocentaina, la FFCV y la colaboración de los patrocinadores del club.

I Copa Elite Juvenil Futsal

En categoría Juvenil, Cocentaina acogerá el mejor talento joven del fútbol sala valenciano. Las semifinales se disputarán el viernes 20 de marzo a las 17:00 y 19:00 horas, mientras que la final tendrá lugar el domingo 22 de marzo a las 12:30 horas.

Representantes de los equipos de División de Honor, en la presentación de la I Copa Elit Juvenil. / FFCV

Los equipos que optan a clasificarse para esta fase final son el CD Paidos Dénia Fernández Luna, el Nueva Elda FS, el CDFS Segorbe, el CD Exposición, el Mislata FS, la SD Colegio El Pilar Valencia (FEMDL), el Alzira FS – Revest Disseny y el CD Maristas Valencia. La composición definitiva de la Final Four juvenil se confirmará una vez concluyan las eliminatorias previas.

Cuartos final Copa Elit Juvenil. / ffcv

Estos partidos de cuartos se disputaron del 24 al 26 de febrero. Los cuatro clasificados se emparejarán en las dos semifinales tras la celebración de un sorteo.

Supercopa Comunitat

En cuanto a la categoría Sénior, la Supercopa Comunitat contará con la participación del YeFaky FS, como equipo anfitrión; el Levante UD FS, de la Segunda División Nacional; y dos conjuntos de la máxima categoría estatal, el Alzira FS y el Peñíscola FS, que compiten en la Primera División Nacional de la RFEF.

Cartel de la Supercopa Comunitat. / FFCV

Las semifinales se disputarán el sábado 21 de marzo. La primera, a las 16:00 horas, enfrentará al Peñíscola FS y al Levante UD FS, en un duelo de alto nivel entre dos equipos con experiencia en competiciones estatales. A las 18:30 horas será el turno del YeFaky FS frente al Alzira FS, un encuentro especialmente significativo para el capitán contestano, que se enfrentará a su exequipo, y para todo el conjunto local, que tendrá la oportunidad de disputar una semifinal de estas características ante su afición en un evento histórico para el club y para el municipio.

La gran final Sénior tendrá lugar el domingo 22 de marzo a las 17:30 horas, momento en el que se decidirá el campeón de la Supercopa Comunitat.

Los partidos se podrán seguir en directo y en los próximos días se darán a conocer los canales de retransmisión. Además, el club informará sobre la disponibilidad de entradas y los detalles organizativos a través de sus redes sociales oficiales (@yefakyfs).

Noticias relacionadas

Con esta cita, el YeFaky FS y Cocentaina refuerzan su apuesta por el deporte de alto nivel y consolidan su proyección como sede de eventos deportivos de referencia en la Comunitat Valenciana. Todo ello en un fin de semana que reunirá talento, competitividad y pasión por el fútbol sala, con la ilusión de convertir el torneo en una auténtica fiesta del deporte.