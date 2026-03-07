El Alzira FS cae con honor ante el Movistar Inter (1-5)

Así sí se puede perder. El Family Cash Alzira FS cayó 1-5 ante Movistar Inter luchando como reza el cántico “Hasta el final”.

Trepidante primer acto con un Movistar Inter rapidísimo en todas sus acciones, tanto atacantes como defensivas, en que apenas permitían a los alzireños inquietar a Jesús Herrero. Los ribereños fueron valientes desde el primer momento. A los 25 segundos el portero Deivid ya intentó sorprender a su homónimo desde su propia área. Además, el penúltimo clasificado presionaba a Inter en el área verde.

Celebración de los jugadores del Family Cash Alzira tras su gol. / Alzira FS

Sin embargo, a los 2’30” Raúl Gómez cortó un pase de Deivd para marcar de primeras desde 30 metros. Aunque Family lo intentaba, con un pase genial de Javier Mínguez a Harrison, el brasileño marcó en línea de gol. Pese a la decepción los alzireños no se vinieron abajo. Ivi estrelló un zurdazo en el larguero y a Pablo García otro a 90” para el descanso como colofón a una jugada que intervinieron consecutivamente los cinco jugadores. Por fin, a 20 para que sonase la bocina, con una falta de estrategia Ivi logró el anhelado gol que daba motivos para soñar.

Segunda parte

En el segundo acto, los ribereños siguieron apretando y haciendo disfrutar a los más de 2.000 espectadores que poblaban el Palau d’Esports entre los que se encontraban unos 500 llegados de diferentes equipos de fútbol sala de la provincia invitados por el club alzireño. Pese al buen trabajo defensivo, el pichichi de la liga, Javier Mínguez, marcó su 18º gol desde casi 15 metros. Ya en el último minuto, con dos genialidades, Movistar redondeó un marcador que no debió tener tanta diferencia si bien Inter fue justo vencedor.