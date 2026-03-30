El Family Cash Alzira FS arranca un punto en una pista inexpugnable para soñar con la salvación (5-5)

El Family Cash Alzira FS sigue soñando con que la permanencia es posible. En una cancha casi inexpugnable, donde Illes Balears Palma solo ha cedido una derrota y cinco empates en casi dos años, los alzireños empataron a cinco e incluso tuvieron la victoria. A once minutos para el final perdían 4-1 y parecía imposible sacar algo positivo de Son Moix después de que su rival por la permanencia, el Osasuna Magna hubiese perdido 2-4 ante ElPozo. Después, Ribera Navarra caería 7-0 en Jaén. “Veremos en mayo si el punto se queda en simbólico o si sirve para la permanencia. Lo que queda es el gran esfuerzo realizado contra el tricampeón de Champions y sin pívots”, explicó Braulio Correal.

El partido clave de la temporada se disputará el Viernes Santo a las 13 horas en el Palau d’Esports donde el Family debe ganar sí o sí a Osasuna y si es posible por más de tres goles para ponerse a tres puntos y ganarle el golaveraje. En la primera vuelta los pamplonicas ganaron 5-2.

La crónica

El primer gol en contra fue una acción de mala fortuna donde un doble rebote de Lechero y Quixeré en defensa la aprovechó Mateus Maia para marcar el 1-0. Tres después Fabinho marcó el penalti cometido por Rubi sobre Alisson Neves tras revisión del VIR. Pereira estuvo a punto de pararlo.

Al principio del segundo periodo Machado remató una falta lateral en línea de gol y dos minutos después, por fin llegó la fortuna al Family. Tras una gran jugada de Rubi la dejó franca a Pablo García para que machacara el 3-1.

Cristian Povea pudo reducir aún más la desventaja, pero su disparo se fue por poco. Fabinho se zafó de Luiz Fernando y su disparo fue tocado ligeramente por Lechero y Deivd no sacó. A once para la conclusión parecía todo perdido, pero salió la cada vez más habitual magia de Lechero que conectó un trallazo desde casi 15 metros que convirtió en el 4-2.

El equipo palmesano, compuesto principalmente por jugadores brasileños, se caracteriza por una contundencia en sus acciones defensivas que en Europa está más permitida y le ha permitido ganar las tres últimas Champions -y sus respectivas Intercontinentales- y ya estar clasificado para otra semifinal europea. Sin embargo, en este partido le pesó porque con dos dobles penaltis transformados por Rubi los alzireños empataron a cuatro. Para variar, la alegría no duró nada y un tiro de Rivillos pasó por delante de Rubi y Ernesto machacó el 5-4.

El portero Deivd no está marcando goles pero dio una excelsa asistencia a Pablo García, que se encontró solo bajo palos y logró el 5-5. El éxtasis habría llegado si el balón que despejó Fabinho en línea de fondo y rebotó en Pablo García, hubiese tomado un efecto hacia la portería en lugar de salir escupida hacia fuera. También los mallorquines tuvieron la suya en el último minuto, por lo que el punto se dio por bueno.

“Nos quedemos o bajemos, lo digo siempre, esto va de creer y pese a perder 4-1, el equipo ha creído que podíamos sacar algo positivo”, apuntilló Braulio.

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