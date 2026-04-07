El Servigroup Peñíscola FS acusó las bajas ante el Valdepeñas (1-4)

El Servigroup Peñíscola FS no pudo sumar este sábado su tercera victoria consecutiva en liga tras caer en el Pabellón Juan Vizcarro por 1-4 ante el Viña Albali Valdepeñas. En un partido muy igualado, el conjunto manchego decidió el duelo en los minutos finales, aprovechando con acierto sus ocasiones para anotar tres goles casi consecutivos. Los peñiscolanos, condicionados por seis bajas, realizaron un gran esfuerzo colectivo con una rotación muy corta.

RFEF

La crónica

El encuentro arrancó con dominio visitante, aunque el conjunto dirigido por Santi Valladares planteó un partido más conservador ante la falta de efectivos. La igualdad fue la nota predominante durante la primera mitad, con escasas ocasiones claras para ambos equipos. El 0-0 inicial se mantuvo al descanso y también durante los primeros compases de la segunda parte, hasta que Carrasco adelantó al Valdepeñas en el minuto 26.

Pese al golpe, el Servigroup Peñíscola reaccionó y logró el empate en el minuto 30, tras una buena acción colectiva iniciada por Acosta y asistida por Sancho para que Elías firmara el 1-1.

Con el marcador igualado, el partido entró en su fase decisiva, donde la efectividad iba a resultar determinante. El Valdepeñas volvió a adelantarse tras una gran triangulación culminada por Boyis, situando el 1-2 en el marcador. El Peñíscola preparaba el juego de portero-jugador en busca del empate cuando, antes de poder ejecutarlo, llegó el 1-3, un duro golpe para los locales.

Ya con el juego de cinco en pista, los visitantes aprovecharon una pérdida para anotar el definitivo 1-4. Un castigo excesivo para un conjunto peñiscolano que se vació en la pista y que contó con el respaldo de una afición que volvió a generar uno de los mejores ambientes de la temporada en el Juan Vizcarro.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Acosta, Araya, Elías, Saladié, Rosental; cinco inicial; Flores, Víctor Pérez, Matheus y Diego Sancho.

Goles: 0-1 Carrasco (min. 26), 1-1 Elías (min. 30), 1-2 Boyis (min. 35), 1-3 Torres (min. 37), 1-4 J. Mario (min. 38).

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Clasificación

Tras este resultado, el Servigroup Peñíscola se mantiene en la 12ª posición, con una ventaja de 10 puntos sobre el descenso a falta de seis jornadas (18 puntos en juego). La competición se detiene esta semana por compromisos internacionales y el próximo encuentro de los peñiscolanos será el domingo 19 en Ferrol.