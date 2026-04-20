El Servigroup Peñíscola FS cae en Ferrol a falta de cuatro segundos del final

El Servigroup Peñíscola FS cayó derrotado este domingo en su visita a la pista de O Parrulo Ferrol (2-1) en el regreso de la Primera División tras el paréntesis de selecciones. Los peñiscolanos pagaron cara su falta de acierto de cara a portería y vieron cómo se les escapaba un valioso punto a tan solo cuatro segundos del final, tras una sexta falta transformada por Diogo. La nota positiva del encuentro fue el esperado regreso de Diego Quintela, cinco meses después de su lesión de rodilla.

La crónica

El conjunto dirigido por Santi Valladares arrancó el partido dominando y generando las ocasiones más claras, pero sin la eficacia necesaria para materializarlas. A pesar de las numerosas bajas, el plan de partido de los del Baix Maestrat se ejecutaba con precisión, aunque se toparon constantemente con la actuación del meta local Mati Starna.

La oportunidad más clara de la primera mitad llegó en los minutos finales, con una sexta falta favorable a los visitantes. Elías dispuso de un lanzamiento desde los diez metros para adelantar al Peñíscola, pero el portero Caio César, que entró como especialista, detuvo el primer intento. Tras la repetición ordenada por los colegiados, el guardameta brasileño volvió a imponerse, manteniendo el empate sin goles al descanso.

Tras la reanudación, el guión se mantuvo, con un Peñíscola insistente pero sin premio. En cambio, los locales aprovecharon una acción a la contra para adelantarse, cuando Penezio recogió un rechace en el área y marcó a puerta vacía. Lejos de venirse abajo, los peñiscolanos siguieron buscando el empate, que llegó a menos de cinco minutos para el final gracias a una gran acción colectiva culminada por Diego Sancho.

Con el empate, el encuentro entró en un tramo final de máxima tensión que terminó siendo cruel para los peñiscolanos. Tras un disparo al larguero de Santa Cruz, llegó la sexta falta del Peñíscola. Diogo erró el primer lanzamiento ante Gio, pero los árbitros ordenaron repetirlo por adelantamiento del portero. En la segunda oportunidad, el brasileño no falló y anotó el definitivo 2-1 a falta de solo cuatro segundos.

Clasificación

Una derrota dolorosa para el Peñíscola, que mereció mayor recompensa pero acusó su falta de acierto durante los 40 minutos. Tras esta jornada, la clasificación en la zona baja se mantiene sin cambios y los peñiscolanos continúan en la 12ª posición, con diez puntos de margen sobre el descenso a falta de cinco jornadas.

El equipo de la Ciudad en el Mar afronta ahora dos compromisos consecutivos en casa, frente a Jimbee Cartagena (sábado 25) y Movistar Inter (miércoles 28), donde buscará certificar de forma definitiva la permanencia en la categoría.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Araya, Elías, Saladié, Rosental; cinco inicial; Víctor Pérez, Flores, Matheus, Sancho, Quintela y Gio.

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Goles: 1-0 Penezio (min. 25), 1-1 Sancho (min. 36), 2-1 Diogo (min. 40).