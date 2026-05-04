El Servigroup Peñíscola FS firma un empate de mérito ante el Barça (5-5)

El Servigroup Peñíscola logró este sábado un empate de enorme mérito en la pista del Barça, líder de la Primera División (5-5). El conjunto peñiscolano caía por 5-3 a falta de dos minutos, pero los goles de Víctor Pérez y de Elías permitieron a los de Santi Valladares rescatar un punto en el Palau Blaugrana. Un resultado de gran valor si se tiene en cuenta que el Barça llegaba al encuentro con ocho victorias consecutivas en liga y solo había cedido puntos en casa esta temporada en una ocasión.

El equipo del Baix Maestrat volvió a firmar una gran primera mitad y se adelantó a los cuatro minutos gracias a un balón largo que Carles Saladié controló y definió para el 0-1. La reacción azulgrana no tardó en llegar, con un gol en propia puerta tras un disparo de Pito.

Con el empate, el Barça asumió mayor control del juego y de la posesión, con una presión muy alta, pero el Servigroup Peñíscola generó las ocasiones más claras en rápidas transiciones. Pablo Muñoz, Víctor Pérez y Nico Rosental estuvieron cerca de marcar, pero el portero Feixas evitó el gol con varias intervenciones de mérito.

Cuando parecía que se llegaría al descanso con igualdad, Elías adelantó de nuevo al Peñíscola al transformar una sexta falta desde los diez metros (1-2). Tras la reanudación, el Barça elevó su intensidad y dificultó la salida de balón de los visitantes. El dominio local encontró premio en el minuto 28, cuando Gauna, exjugador peñiscolano, firmó el empate.

Lejos de acusarlo, el equipo de Santi Valladares volvió a adelantarse con otra acción individual de Saladié (2-3). Sin embargo, el potencial ofensivo del Barça acabó imponiéndose en un tramo de máxima efectividad, en el que los locales remontaron hasta el 5-3 con goles de Fits, Sergio González y de nuevo Gauna.

Pese al golpe, el Servigroup Peñíscola volvió a demostrar su carácter competitivo. Con portero-jugador, Víctor Pérez recortó distancias a falta de 1:55 para el final (5-4) y, ya en el último minuto, Elías culminó una jugada colectiva tras asistencia de Araya para firmar el definitivo 5-5. En los instantes finales, el Barça también apostó por el juego de cinco, pero los peñiscolanos supieron resistir para asegurar un valioso empate.

El conjunto del Baix Maestrat cierra así una gran semana ante rivales de máxima exigencia como Jimbee Cartagena, Movistar Inter y Barça, sumando siete de los nueve puntos posibles. En la clasificación, se mantiene en la duodécima posición con 35 puntos a falta de dos jornadas. Los últimos compromisos de la temporada serán el sábado 9 en casa ante Ribera Navarra y el sábado 16 a domicilio frente a ElPozo Murcia.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Acosta, Plaza, Elías, Víctor Pérez, Sancho; cinco inicial; Araya, Saladié, Matheus, Quintela, Flores, Pablo Muñoz, Rosental y Gio.

Noticias relacionadas

Goles: 0-1, Carles Saladié (min. 4); 1-1, en propia (min. 7); 1-2, Elías (min. 20); 2-2, Luciano Gauna (min. 28); 2-3, Saladié (min. 30); 3-3, Fits (min. 31); 4-3, Sergio González (min. 34); 5-3, Luciano Gauna (min. 36); 5-4, Víctor Pérez (min. 39); 5-5, Elías (min. 40).