El Servigroup Peñíscola se despide del Juan Vizcarro con goleada ante Ribera Navarra

El Servigroup Peñíscola despidió la temporada en el Juan Vizcarro con una contundente victoria ante Ribera Navarra (6-2), conjunto ya descendido matemáticamente a Segunda División. El equipo dirigido por Santi Valladares volvió a ofrecer una actuación muy completa y dejó encarrilado el triunfo con dos goles en los primeros tres minutos. En la segunda mitad, los tantos de Elías y Carles Saladié terminaron de sentenciar el encuentro para asegurar una nueva alegría ante la afición peñiscolana.

Video de Facebook sobre la valoración de Valladares.

La crónica

El conjunto local salió decidido desde el inicio y abrió el marcador en el minuto 2, cuando Araya remató un córner en la jugada posterior a un disparo al palo de Elías. Apenas unos instantes después, Plaza culminó una rápida transición para firmar el 2-0. El temprano golpe obligó al Ribera Navarra a solicitar tiempo muerto, una reacción que permitió equilibrar el encuentro durante varios minutos. Sin embargo, Elías apareció en el minuto 13 para empujar a la red una asistencia de Juanqui y ampliar la ventaja hasta el 3-0.

El conjunto navarro apostó entonces por el juego de cinco y encontró premio con el tanto de Joao. No obstante, la respuesta del Peñíscola volvió a ser inmediata: Nico Rosental remató una asistencia de Pablo Muñoz para establecer el 4-1. Antes del descanso, Eric Pérez aprovechó un error defensivo para recortar distancias y dejar el 4-2 al término de la primera mitad.

Tras la reanudación, el Servigroup Peñíscola supo controlar el partido y recuperar la ventaja de tres goles gracias a una gran acción colectiva que Elías convirtió en el 5-2. El Ribera trató de reaccionar y llegó a marcar el que habría sido el 5-3, aunque el tanto fue anulado tras revisión de vídeo por mano previa.

En el tramo final, el conjunto visitante volvió a apostar por el portero-jugador, pero esta vez el Peñíscola aprovechó la situación para cerrar la goleada con el 6-2 de Carles Saladié a puerta vacía.

El encuentro también dejó un momento especial en el último minuto, cuando Santi Valladares decidió sustituir a Gus para que la afición pudiera rendir homenaje al guardameta manchego, que disputaba su último partido en casa con la camiseta peñiscolana, al igual que el técnico gallego.

Con este triunfo, el Servigroup Peñíscola suma su tercera victoria consecutiva en casa y encadena ya cuatro jornadas sin conocer la derrota. A falta de una jornada para el final del campeonato, el conjunto del Baix Maestrat ocupa la undécima posición con 38 puntos, ya sin opciones de Play-off. El equipo cerrará la temporada este viernes en la pista de ElPozo Murcia.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Araya, Víctor Pérez, Elías, Juanqui; cinco inicial; Plaza, Matheus, Quintela, Saladié, Flores, Rosental, Pablo Muñoz y Gio.

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Goles: 1-0 Araya (min. 2), 2-0 Plaza (min. 3), 3-0 Elías (min. 13), 3-1 Joao (min. 16), 4-1 Rosental (min. 17), 4-2 Eric (min. 19), 5-2 Elías (min. 28), 6-2 Saladié (min. 39).