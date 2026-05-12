PRIMERA DIVISIÓN
El Servigroup Peñíscola FS y Gus separan sus caminos tras cuatro temporadas históricas
En esta segunda etapa en Peñíscola, el portero manchego ha protagonizado una trayectoria extraordinaria, firmando algunos de los mejores años de su carrera y convirtiéndose en uno de los referentes del equipo
El portero manchego Gustavo Pérez Segura "Gus" no continuará en el Servigroup Peñíscola la próxima temporada tras finalizar el contrato que vinculaba a ambas partes. Su salida supone la segunda baja confirmada del proyecto 2025/26, después de la del técnico Santi Valladares.
Los mejores años de su carrera
En esta segunda etapa en Peñíscola, Gus ha protagonizado una trayectoria extraordinaria, firmando algunos de los mejores años de su carrera y convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. El guardameta de Lillo regresó al club en el verano de 2022, con la pretemporada ya iniciada, en un momento de máxima necesidad para la plantilla debido a las lesiones y convocatorias internacionales que dejaron al equipo sin porteros disponibles para el inicio liguero.
Desde su llegada, y con 43 años, se convirtió en titular indiscutible y en una pieza clave del equipo que ha protagonizado la etapa más exitosa del club. Gus participó de forma decisiva en hitos como el ascenso a Primera División en 2023, las tres semifinales de la Copa del Rey, la conquista de la liga regular y el histórico título de la Copa de España 2025, torneo en el que además fue elegido Mejor Jugador de la semifinal.
A nivel individual, el manchego también logró un registro histórico al convertirse en internacional absoluto con la selección española a los 45 años, batiendo récords de longevidad en el fútbol sala nacional.
Despedida
Durante el acto de despedida, el director deportivo Alejandro Catalán recordó la llegada de Gus al club en un contexto complicado y destacó la apuesta realizada entonces por un portero veterano que terminó convirtiéndose en una figura histórica para la entidad. Catalán quiso subrayar la huella imborrable que deja en el Servigroup Peñíscola, calificándolo como "inmortal" dentro de la historia del club.
Por su parte, el presidente Manuel Sierra puso en valor tanto la trayectoria deportiva del guardameta como su calidad humana, definiéndolo como un ejemplo de "trabajo, humildad y profesionalidad", además de una persona "muy querida" dentro de la familia peñiscolana.
En su intervención, Gus agradeció el cariño recibido durante estos años y aseguró haber vivido en Peñíscola "casi los cuatro mejores años" de su carrera deportiva. El portero confirmó que continuará jugando, aunque todavía no ha decidido cuál será su próximo destino, y tuvo palabras de agradecimiento hacia compañeros, cuerpo técnico, directiva y afición.
El homenaje concluyó con un emotivo mensaje dirigido a la afición del Juan Vizcarro, a la que Gus señaló como uno de los pilares fundamentales del crecimiento del club, deseando al Servigroup Peñíscola muchos más éxitos en el futuro.
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