Agustín Plaza cerrará su etapa en el Servigroup Peñíscola FS al final de temporada

El Servigroup Peñíscola y Agustín Plaza no continuarán unidos la próxima temporada. El club ha alcanzado un acuerdo con el jugador para facilitar su salida hacia uno de los grandes equipos de la Primera División española.

De este modo, se cierra una etapa histórica marcada por el crecimiento deportivo y humano del internacional argentino, convertido en uno de los grandes referentes de la historia reciente de la entidad peñiscolana.

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Seis temporadas en el Peñíscola FS

Plaza llegó a Peñíscola en el verano de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha sido una pieza fundamental en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. En sus seis temporadas como jugador peñiscolano ha participado en hitos como el ascenso a Primera División en 2023, las tres semifinales de la Copa del Rey, así como la conquista de la liga regular y la Copa de España en 2025.

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Desde 2022 ejerció como segundo capitán del equipo y actualmente es el tercer jugador con más partidos disputados con el Peñíscola en la élite. A nivel internacional, además, se consolidó como uno de los referentes de la Selección Argentina, con la que logró el subcampeonato del Mundo y de la Copa América.

Rueda de prensa de despedida

Durante el acto de despedida, el presidente del club, Manuel Sierra, recordó con emoción la llegada del argentino junto a su compatriota Luciano Gauna en uno de los momentos más delicados para la entidad. "Llegó siendo un niño de 19 o 20 años y se va siendo un hombre, un jugador imprescindible en la Selección Argentina y uno de los capitanes de nuestro primer equipo", destacó.

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Sierra quiso poner en valor no solo el crecimiento deportivo del jugador, sino también el vínculo personal construido durante todos estos años. "Ha sido mucho más que un jugador. Hemos compartido momentos muy importantes, Navidades, comidas y también muchas discusiones, porque es muy cabezón, pero siempre hemos tenido una complicidad total", afirmó entre sonrisas.

El presidente recordó también el compromiso mutuo adquirido en la última renovación del jugador: "Agustín prometió dejarse la cara por este equipo y lo ha cumplido siempre. Nosotros le prometimos que, si llegaba un gran proyecto, le facilitaríamos su salida. Ese momento ha llegado y se marcha con todos los honores".

Por su parte, el director deportivo, Alejandro Catalán, destacó la valentía del club al apostar por dos jóvenes argentinos en plena incertidumbre provocada por la pandemia. "En aquel verano decidimos apostar por dos chicos muy jóvenes cuando el club atravesaba una situación muy complicada, pero creíamos plenamente en ellos", recordó.

Catalán subrayó la espectacular evolución de Plaza desde su llegada: "Se va siendo el 'Káiser' del Peñíscola, un jugador querido por los mejores equipos de la liga española y un referente internacional con Argentina". Además, puso en valor su impacto en el crecimiento del club: "Ha conseguido que el Peñíscola esté en boca de todos gracias a su esfuerzo, su trabajo y su maduración. Era ese jugador que transmitía seguridad cada vez que estaba en pista".

Visiblemente emocionado, Agustín Plaza agradeció el cariño recibido durante todos estos años y reconoció la dificultad del momento. "Nunca imaginé que llegaría este día. Llegué solo, con una maleta, siendo un niño, y me voy siendo un hombre. Todo eso es gracias a Peñíscola", aseguró.

El cierre argentino quiso agradecer especialmente el apoyo recibido tanto dentro como fuera de la pista. "Siempre me hicieron sentir como en casa. Tanto yo como mi familia sentimos que Peñíscola es nuestra casa", señaló. Plaza recordó además con emoción las noches vividas en el Juan Vizcarro y el camino recorrido hasta convertirse en internacional absoluto con Argentina: "Todo lo que logré con la selección también fue gracias al Peñíscola".

El jugador tuvo palabras de agradecimiento para compañeros, cuerpos técnicos, directiva, patrocinadores y aficionados, con una mención muy especial para la familia Sierra Almarcha. "No me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron por mí. Fueron mi segunda familia desde el primer día", afirmó.

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Agustín Plaza se despedirá del Servigroup Peñíscola dejando una huella imborrable tanto en lo deportivo como en lo humano, convertido ya en uno de los jugadores más queridos de la historia reciente del club. "Seré un hincha más del Peñíscola porque así lo siento de corazón. Seguramente volveré porque este siempre será mi hogar", concluyó el internacional argentino.