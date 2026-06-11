Primer fichaje del Servigroup Peñíscola FS para la temporada 2026/27

El Servigroup Peñíscola ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Marc Puigvert "Puchy" de cara a la próxima temporada. El ala catalán, de 23 años, llega libre tras finalizar su vinculación con Industrias Santa Coloma y se convierte en el primer fichaje del conjunto peñiscolano para el curso 2026/27, junto al regreso de Yunii tras su cesión.

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Trayectoria y números

Nacido en Barcelona el 3 de mayo de 2003, Marc Puigvert Esteve es un ala zurdo que ha disputado las dos últimas campañas en Primera División con Industrias Santa Coloma. En la temporada 2025/26 firmó 14 goles en 29 partidos, mientras que en la 2024/25 alcanzó los 12 tantos, consolidándose como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Puchy inició su trayectoria deportiva en las categorías inferiores de Industrias Santa Coloma, club en el que militó desde Alevín hasta Infantil. Durante esa etapa destacó especialmente al ser elegido Mejor Jugador de la Minicopa 2017. Posteriormente, en categoría Cadete, se incorporó a la cantera del Barça, donde completó su formación hasta alcanzar el filial azulgrana en Segunda División.

Su progresión le permitió debutar con el primer equipo del Barça en la temporada 2022/23, en la que anotó dos goles en cuatro encuentros y contribuyó a la consecución de los títulos de Liga y Copa de España. Además, el pasado curso se estrenó como internacional Sub-23 con la selección española, confirmando su crecimiento y proyección a nivel nacional.

Con su llegada a la Ciudad en el Mar, Puchy seguirá la estela de otros jugadores formados en la cantera azulgrana que defendieron anteriormente la camiseta peñiscolana, como Pol Pacheco, Esteban, Juan Emilio, Xavi Cols o Víctor Pérez.

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El Servigroup Peñíscola incorpora así a un jugador joven, con experiencia en la élite del fútbol sala español y un amplio margen de crecimiento. El club confía en que su talento, capacidad goleadora y progresión le permitan convertirse en una de las referencias del equipo durante las próximas temporadas.

Declaraciones de Puchy