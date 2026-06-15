El Servigroup Peñíscola FS incorpora al internacional paraguayo Jonatan "Joni" Franco

El Servigroup Peñíscola FS ha cerrado la incorporación del jugador paraguayo Jonatan "Joni" Franco, que se suma al proyecto del primer equipo para la próxima temporada. Se trata del segundo fichaje confirmado para el curso 2026/27, tras el ya anunciado de Puchy, además del regreso de Yunii tras su periodo de cesión.

Franco, ala zurdo de 23 años, está considerado una de las jóvenes promesas del futsal paraguayo y cuenta ya con experiencia en el alto nivel tanto en Sudamérica como en Europa.

Publicación de Penyiscola Fútbol Sala en Facebook.

Trayectoria

El nuevo jugador peñiscolano inició su trayectoria en el futsal paraguayo antes de incorporarse al Club Olimpia, donde debutó en la máxima categoría nacional. Posteriormente dio el salto al fútbol sala europeo al fichar por el Cioli Ariccia de Italia, donde compitió en categorías de formación y rendimiento, logrando títulos como el Scudetto Sub-19 y la Supercopa Sub-19. En esta última, fue además distinguido como mejor jugador tras anotar tres goles en la final.

Su progresión continuó en el SkyUp de la primera división de Ucrania, antes de seguir su carrera en Brasil, defendiendo los colores de la Asociación Chapecoense de Futsal. Esta pasada temporada, el jugador ha regresado a Paraguay para incorporarse nuevamente al Club Olimpia.

Además, Franco es internacional absoluto con la selección de Paraguay, con la que disputó la Copa de las Naciones 2025, compartiendo convocatoria con su nuevo compañero en el Peñíscola, Gio González. Asimismo, ha disputado torneos internacionales en categorías inferiores como la Liga Evolución sudamericana Sub-20 en 2022.

Refuerzo en la posición de ala zurdo

Con su llegada a la Ciudad en el Mar, el club refuerza la posición de ala zurdo, aportando un perfil ofensivo caracterizado por la velocidad, el desparpajo, el desequilibrio en el uno contra uno y la capacidad de llegada al área rival.

Joni Franco inicia ahora una nueva etapa en la élite del fútbol sala español. El Servigroup Peñíscola FS le da la bienvenida a la familia peñiscolana y le desea el mayor de los éxitos en este nuevo reto deportivo.