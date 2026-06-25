El Servigroup Peñíscola FS ficha al ala-pívot valenciano Pablo García

El Servigroup Peñíscola incorpora a Pablo García a su plantilla de cara a la próxima temporada 2026/27. El jugador valenciano llega procedente del Family Cash Alzira después de que el club peñiscolano haya hecho efectivo el pago su cláusula de rescisión. Firma con el club del Baix Maestrat un contrato de dos años más uno opcional.

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Se trata de la tercera incorporación del conjunto del Baix Maestrat para el próximo curso, tras los fichajes de Joni Franco y Puchy, además del regreso de Yunii después de su cesión.

Trayectoria

Pablo García Escuder (Valencia, 9 de marzo de 2001) es un ala-pívot con una gran capacidad goleadora que aterriza en Peñíscola tras firmar una sobresaliente temporada en su estreno en la máxima categoría del fútbol sala español. A sus 25 años, se ha consolidado como uno de los jugadores con mayor proyección del panorama nacional gracias a su potencia, movilidad y facilidad para ver portería.

Formado en las categorías inferiores del Valencia FS, destacó desde muy joven por sus registros anotadores, lo que le permitió dar el salto al Family Cash Alzira en 2020. Con apenas 19 años debutó en Segunda División antes de continuar su crecimiento con sendas cesiones en Segorbe y Valencia FS. Durante su última temporada firmó 49 goles y fue una pieza importante en el ascenso del conjunto valenciano a Segunda División B.

Su progresión le llevó a fichar por el Levante UD FS en 2023, donde completó dos grandes campañas en Segunda División, anotando 37 goles y convirtiéndose en una de las referencias ofensivas de la categoría. El pasado verano regresó al Family Cash Alzira y, en su debut en Primera División, ha firmado una temporada brillante al convertirse en el máximo goleador del equipo con 17 tantos.

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Con su incorporación, el Servigroup Peñíscola suma talento, juventud y capacidad goleadora a un proyecto que continúa creciendo temporada tras temporada. El club realiza una importante apuesta por un jugador llamado a ser una de las referencias ofensivas del equipo, reforzando así una plantilla diseñada para seguir compitiendo al máximo nivel y afrontar con ambición los retos de la temporada 2026/27.