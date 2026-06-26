Gerard Pus, nuevo entrenador del Peñíscola FS

El Servigroup Peñíscola FS y Gerard Pusó han alcanzado un acuerdo para que el técnico catalán se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo. Tras cuatro temporadas como segundo entrenador, el de Callús toma el relevo de Santi Valladares, quien puso fin este curso a una etapa histórica de cinco campañas al frente del conjunto peñiscolano.

Publicación de Facebook sobre el nuevo entrenador.

Trayectoria

Gerard Pusó Badia (Callús, Barcelona, 22 de agosto de 1991) afrontará así su primera experiencia como entrenador principal en la élite del fútbol sala nacional. Inició su trayectoria en las categorías inferiores del Manresa, donde compaginó las labores de entrenador con las de jugador del primer equipo, entonces en Segunda B. Además, ejerció como coordinador de la cantera del club manresano.

Su progresión le llevó a formar parte de la Federación Catalana de Fútbol como seleccionador en diferentes categorías, logrando un total de cinco Campeonatos de España.

En el verano de 2022 se incorporó al Servigroup Peñíscola como segundo entrenador de Santi Valladares. Durante estas cuatro temporadas ambos han formado un tándem de gran éxito, siendo Pusó una pieza fundamental en la evolución deportiva del equipo y en la consecución de los mayores logros de la historia del club: el ascenso a Primera División en 2023, tres clasificaciones consecutivas para la Final Four de la Copa del Rey, el liderato de la liga regular 24/25 y, especialmente, la conquista de la Copa de España 2025.

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Con este nombramiento, el Servigroup Peñíscola da continuidad a un proyecto deportivo que ha situado al club entre los referentes del fútbol sala nacional. La entidad confía en que esta nueva etapa permita seguir consolidando al equipo en la élite y que la afición peñiscolana continúe disfrutando de un conjunto competitivo, ambicioso e ilusionante.